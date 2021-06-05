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05 июня 18:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
18:06
Экономика
Минцифры намерено вернуть российских программистов на родину
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Ольгу Бузову не устроило распределение наград на премии Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Ольгу Бузову не устроило распределение наград на премии Муз-ТВ
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 5 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не согласна с распределением наград на премии Муз-ТВ, собравшей весь цвет отечественного шоу-бизнеса.

Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует с певцом Димой Биланом. На снимке артист, одетый в ярко-красный костюм, держит одну из золотых тарелок, врученных победителям премии Муз-ТВ. Исполнительница хита «Мало половин» в этом году награду не получила и, видимо, поэтому ее не устроили итоги премии.

«Ну что, обсудим премию и награды? Со всеми согласны? Я — нет», — написала звезда «Дома-2».

Многие поклонники поддержали Бузову, оставшуюся без награды. Фанаты отметили, что любят исполнительницу и без победы на премиях.

«Ты и без наград лучшая!»;

«Тоже не согласна со многими наградами. Обидно, что вы, Лазарев и Гагарина ничего не получили!»;

«Я тоже!!! Тарелка ваша, заслуженная абсолютно. Но это просто железка. Любовь ваших людей стоит намного больше», — написали преданные почитатели таланта певицы.

Ольга Бузова устроила настоящее шоу из появления на премии Муз-ТВ. Телеведущую вывезли на красную ковровую дорожку в птичьей клетке. Фанаты назвали это представление «цирковым номером».

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольгу Бузову не устроило распределение наград на премии Муз-ТВ
бузова билан премия муз-тв
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