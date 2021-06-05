Ольгу Бузову не устроило распределение наград на премии Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не согласна с распределением наград на премии Муз-ТВ, собравшей весь цвет отечественного шоу-бизнеса.

Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует с певцом Димой Биланом. На снимке артист, одетый в ярко-красный костюм, держит одну из золотых тарелок, врученных победителям премии Муз-ТВ. Исполнительница хита «Мало половин» в этом году награду не получила и, видимо, поэтому ее не устроили итоги премии.

«Ну что, обсудим премию и награды? Со всеми согласны? Я — нет», — написала звезда «Дома-2».

Многие поклонники поддержали Бузову, оставшуюся без награды. Фанаты отметили, что любят исполнительницу и без победы на премиях.

«Ты и без наград лучшая!»; «Тоже не согласна со многими наградами. Обидно, что вы, Лазарев и Гагарина ничего не получили!»; «Я тоже!!! Тарелка ваша, заслуженная абсолютно. Но это просто железка. Любовь ваших людей стоит намного больше», — написали преданные почитатели таланта певицы.

Ольга Бузова устроила настоящее шоу из появления на премии Муз-ТВ. Телеведущую вывезли на красную ковровую дорожку в птичьей клетке. Фанаты назвали это представление «цирковым номером».