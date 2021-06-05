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05 июня 18:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
18:06
Экономика
Минцифры намерено вернуть российских программистов на родину
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Константин Бондаренко рассказал о последствиях ухода США с Украины

Политика
Константин Бондаренко рассказал о последствиях ухода США с Украины
Global Look Press  /  Greg Sorber

Киев, 5 июня. Соединенные Штаты Америки оставят после себя на Украине вакуум, который заполнят более маленькие государства, заявил политолог Константин Бондаренко.

Сам Киев не располагает ресурсами, которые позволят ему закрыть это пространство. Страна находится в таком положении из-за кризиса субъектности. Он продолжается на Украине с 2014 года, пояснил эксперт.

До наступления этой ситуации Киев достигал независимости, потому что балансировал между Россией, Европейским союзом и США. С исчезновением равновесия страна потеряла и субъектность, вследствие чего образовался дисбаланс в американскую сторону. Таким образом Украина стала чем-то вроде Пуэрто-Рико, которая так же зависима от Вашингтона, подчеркнул Бондаренко.

В случае ухода США с Украины, ее спасут лишь коллеги с более узкими территориальными границами. Они увеличивают свое влияние в мировой политике, парализовав взаимодействие более крупных держав. К таким относится и Турция.

Политолог считает, что именно Анкара в состоянии устранить вакуум в Киеве. Также эксперт не исключил и участие Великобритании в судьбе Украины, так как в настоящий момент на территории страны сильны позиции Лондона.

Ранее стало известно, что Киев столкнулся с топливным кризисом. Американская сторона имеет к этому непосредственное участие, считают эксперты.

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Все новости / Политика / Константин Бондаренко рассказал о последствиях ухода США с Украины
украина сша бондаренко
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