Киев, 5 июня. Соединенные Штаты Америки оставят после себя на Украине вакуум, который заполнят более маленькие государства, заявил политолог Константин Бондаренко.

Сам Киев не располагает ресурсами, которые позволят ему закрыть это пространство. Страна находится в таком положении из-за кризиса субъектности. Он продолжается на Украине с 2014 года, пояснил эксперт.

До наступления этой ситуации Киев достигал независимости, потому что балансировал между Россией, Европейским союзом и США. С исчезновением равновесия страна потеряла и субъектность, вследствие чего образовался дисбаланс в американскую сторону. Таким образом Украина стала чем-то вроде Пуэрто-Рико, которая так же зависима от Вашингтона, подчеркнул Бондаренко.

В случае ухода США с Украины, ее спасут лишь коллеги с более узкими территориальными границами. Они увеличивают свое влияние в мировой политике, парализовав взаимодействие более крупных держав. К таким относится и Турция.

Политолог считает, что именно Анкара в состоянии устранить вакуум в Киеве. Также эксперт не исключил и участие Великобритании в судьбе Украины, так как в настоящий момент на территории страны сильны позиции Лондона.

Ранее стало известно, что Киев столкнулся с топливным кризисом. Американская сторона имеет к этому непосредственное участие, считают эксперты.