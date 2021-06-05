В ЮВО назвали места проведения международного форума «Армия-2021»

Ростов-на-Дону, 5 июня. Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников утвердил места проведения международного военно-технического форума «Армия-2021».

В пресс-службе Южного военного округа отметили, что форум должен проходить на территории военно-патриотических парков «Патриот». Известно, что на площадках показа военной техники и ее возможностей будет представлено свыше 350 образцов, включая около 70 самолетов и вертолетов, а также 20 кораблей.

Согласно информации, Черноморский флот РФ уже готовится к проведению форума в четырех городах одновременно — это Керчь, Новороссийск, Симферополь и Севастополь. Также моряки-каспийцы планируют организовать мероприятие в Астрахани, где на сегодняшний день базируется одно из соединений флотилии.

Командование 49-й общевойсковой армии ЮВО готовит форум «Армия-2021» совместно с администрацией субъектов РФ в Краснодаре, Черкесске, Майкопе и Ставрополе, а в Ростовской области военно-технический форум пройдет на территории мемориала Воинской Славы «Самбекские высоты».

Как стало известно, военнослужащие Южного военного округа начали подготовку по новой модульной системе. Об этом рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину макет нового музейного комплекса Вооруженных сил РФ. Как будет выглядеть музей ВС России в парке «Патриот», рассказал «Царьград».