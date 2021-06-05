Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма

Лос-Анджелес, 5 июня. Режиссер Квентин Тарантино готовит к выходу роман «Однажды в... Голливуде». Одноименный фильм вышел в прокат в 2019 году и был номинирован на девять премий «Оскар».

Над фильмом Квентин Тарантино работал около пяти лет. Много времени у режиссера ушло на сбор и тщательное изучение материала. По его признанию, за эти годы он уже сроднился с проектом — ни с какой другой картиной он не чувствует такого единения, как с «Однажды в... Голливуде».

Однако на фильме Тарантино решил не останавливаться. Наработок за время производства ленты накопилось так много, что он решил соединить все в роман. По словам Тарантино, это не просто пересказ фильма. Поклонников ждет «полное переосмысление» картины.

«Так что это не выглядит так, будто я взял сценарий и переписал его, добавив несколько дополнительных сцен», — рассказал режиссер в подкасте Pure Cinema.

Как отметил Тарантино, в романе, в отличие от ленты, будут больше проработаны персонажи. Особенное место в литературном варианте «Однажды в... Голливуде» займет каскадер Клифф Бут, которого в картине исполнил Брэд Питт. Тарантино отметил, что уже после выхода ленты понял, что персонаж получился чересчур загадочным. Подробности о прошлом Бута фанаты узнают из книги, которая поступит в продажу уже 29 июня.

Недавно зарубежные СМИ сообщили, что фильм «Дюна» культового режиссера Дэвида Линча переиздадут в 4K Blu-ray. Релиз отреставрированной кинокартины в лучшем разрешении намечен на 31 августа.