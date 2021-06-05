Названы причины, по которым собака становится агрессивной

Москва, 5 июня. Если животное проявляет агрессию, это может рано или поздно привести к серьезным последствиям. Владельцам собак перечислили факторы возникновения этого состояния у питомцев.

Щенок в возрасте от 1,5 до 3,5 месяцев испытывает боль и зуд в деснах. Он пытается облегчить её, пробуя на вкус все окружающие предметы, включая одежду и руки хозяина. В более взрослом возрасте, собака пытается утвердиться в семье, проверяя свое положение в стае.

Обстоятельств, из-за которых уже взрослая особь может укусить, несколько: страх, недостаток воспитания, нервное расстройство, перевозбуждение и боль. Чтобы избежать проявление враждебности со стороны друга человека, его нужно приучить к спокойному поведению с раннего возраста. И ни в коем случае нельзя играть с собакой рукой, только игрушками и используя лакомство.

Взрослые обязаны научить детей ответственному и гуманному отношению с животными, а также обеспечить безопасное взаимодействие. Ребенок должен знать, как поступать в экстренных случаях. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.