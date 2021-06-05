Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:20
Общество
Тигран Кеосаян расскажет, какие фильмы нужны России
17:19
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
Все новости
05 июня 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:20
Общество
Тигран Кеосаян расскажет, какие фильмы нужны России
17:19
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
Все новости

Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»

Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
instagram.com  /  @natellakrapivina

Москва, 5 июня. Прошедшая на днях церемония вручения премий Муз-ТВ 2021 года удивила многих ценителей творчества. Не осталась в стороне и Нателла Крапивина, раскритиковавшая данное мероприятие.

Известно, что в Москве в ночь с 4 на 5 июня 2021 года во дворце спорта «Мегаспорт» прошла 18-я музыкальная премия МУЗ-ТВ. На красной дорожке блистали все звезды отечественного шоу-бизнеса.

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина отметила в личном блоге, что больше не появится на подобном мероприятии, так как не хочет испытывать чувство стыда за других. Более того, она сравнила современный шоу-бизнес с цирком.

«Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Исключение — несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. Моргенштерн — ньюсмейкер от бога. Всем насрать, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоу-бизнеса», — сообщила Крапивина в Instagram.

Она также добавила, что ей понравилось, как провела музыкальную премию известная российская ведущая Ксения Собчак. По ее словам, Ксения Анатольевна — единственный человек, который не просто отрабатывает бабло, а с достоинством тащит любое тухлое событие.

Нателла Крапивина из всех особенно выделила талантливую певицу Светлану Лободу. По ее мнению, украинская артистка — самая крутая деятельница российского шоу-бизнеса. Продюсер отметила, что многим творческим людям до Лободы как до луны.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
лобода МУЗ-ТВ нателла крапивина
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 106465 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 70702 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 59970 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55853 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 55548 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru