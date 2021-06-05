Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»

Москва, 5 июня. Прошедшая на днях церемония вручения премий Муз-ТВ 2021 года удивила многих ценителей творчества. Не осталась в стороне и Нателла Крапивина, раскритиковавшая данное мероприятие.

Известно, что в Москве в ночь с 4 на 5 июня 2021 года во дворце спорта «Мегаспорт» прошла 18-я музыкальная премия МУЗ-ТВ. На красной дорожке блистали все звезды отечественного шоу-бизнеса.

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина отметила в личном блоге, что больше не появится на подобном мероприятии, так как не хочет испытывать чувство стыда за других. Более того, она сравнила современный шоу-бизнес с цирком.

«Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Исключение — несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. Моргенштерн — ньюсмейкер от бога. Всем насрать, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоу-бизнеса», — сообщила Крапивина в Instagram.

Она также добавила, что ей понравилось, как провела музыкальную премию известная российская ведущая Ксения Собчак. По ее словам, Ксения Анатольевна — единственный человек, который не просто отрабатывает бабло, а с достоинством тащит любое тухлое событие.

Нателла Крапивина из всех особенно выделила талантливую певицу Светлану Лободу. По ее мнению, украинская артистка — самая крутая деятельница российского шоу-бизнеса. Продюсер отметила, что многим творческим людям до Лободы как до луны.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ.