Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 18:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
18:06
Экономика
Минцифры намерено вернуть российских программистов на родину
Все новости
05 июня 18:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
18:06
Экономика
Минцифры намерено вернуть российских программистов на родину
Все новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества

Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Накануне Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о развитии российско-американского сотрудничества и указал на главную проблему всего человечества.

«Вчера у меня состоялся первый достаточно откровенный разговор, пока по телефону, с главой администрации NASA Биллом Нельсоном. Я поставил несколько вопросов, связанных с укреплением двустороннего российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований, изучения планет Солнечной системы. И, конечно, я коснулся важнейшей темы, которая удивительным образом вчера стала акцентом выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ», — говорит Рогозин.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин указал на главную проблему человечества
roscosmos.ru  / Пресс-служба Роскосмоса

Глава «Роскосмоса» указывает на то, что сегодня вопрос, связанный с обеспечением нормальной жизни, человеческих условий и экологической безопасности на планете Земля является одним из актуальных и первостепенных.

«Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с углеродными единицами и созданием колоссального рынка, который порождает борьба за сохранение приемлемой атмосферы и действия, чтобы избежать катаклизмов, связанных с тепловым эффектом, способным привести к таким событиям, как, например, на Венере», — отмечает спикер.

По словам Дмитрия Рогозина, эта планета, названная именем древнеримской богини любви и красоты, скорее, напоминает «ад в реальности»: давление, потеря атмосферы и колоссальные температурные режимы на поверхности.

Сегодня, как отмечает гендиректор «Роскосмоса», основными источниками кислорода в нашей атмосфере являются несколько стран: Россия, Канада, Бразилия. Остальные государства дают намного меньше кислорода. По мнению Рогозина, чтобы сохранить оптимальные условия для жизни на планете Земля, необходима космическая система, которая бы позволяла проводить спектральный анализ атмосферы.

«В этих целях должна быть развернута орбитальная группировка, что позволило бы оценить экологические угрозы, которые существуют, источники этих угроз, страны, которые грубейшим образом нарушают баланс. Американский президент Джо Байден высказывался неоднократно, что одним из акцентов NASA должна быть тема экологического мониторинга, вопросы контроля изменения температуры на Земле и многое другое. Эта тема самая актуальная», — подытожил Рогозин.

Петербургский международный экономический форум, стартовавший 2 июня в Северной столице, в одном месте собрал порядка 13 тысяч участников из 140 стран мира. Дороги, туризм, развитие сельского хозяйства — это далеко не все темы обсуждений гостей ПМЭФ. В рамках мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопросы, касающиеся отдыха на территории республики, и рассказал о туристическом будущем Байкала.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
роскосмос рогозин nasa пмэф пмэф-2021
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 110757 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 72513 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 60652 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 56570 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 56109 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Рейтинг@Mail.ru