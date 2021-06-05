Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества

Накануне Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о развитии российско-американского сотрудничества и указал на главную проблему всего человечества.

«Вчера у меня состоялся первый достаточно откровенный разговор, пока по телефону, с главой администрации NASA Биллом Нельсоном. Я поставил несколько вопросов, связанных с укреплением двустороннего российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований, изучения планет Солнечной системы. И, конечно, я коснулся важнейшей темы, которая удивительным образом вчера стала акцентом выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ», — говорит Рогозин.

roscosmos.ru / Пресс-служба Роскосмоса

Глава «Роскосмоса» указывает на то, что сегодня вопрос, связанный с обеспечением нормальной жизни, человеческих условий и экологической безопасности на планете Земля является одним из актуальных и первостепенных.

«Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с углеродными единицами и созданием колоссального рынка, который порождает борьба за сохранение приемлемой атмосферы и действия, чтобы избежать катаклизмов, связанных с тепловым эффектом, способным привести к таким событиям, как, например, на Венере», — отмечает спикер.

По словам Дмитрия Рогозина, эта планета, названная именем древнеримской богини любви и красоты, скорее, напоминает «ад в реальности»: давление, потеря атмосферы и колоссальные температурные режимы на поверхности.

Сегодня, как отмечает гендиректор «Роскосмоса», основными источниками кислорода в нашей атмосфере являются несколько стран: Россия, Канада, Бразилия. Остальные государства дают намного меньше кислорода. По мнению Рогозина, чтобы сохранить оптимальные условия для жизни на планете Земля, необходима космическая система, которая бы позволяла проводить спектральный анализ атмосферы.

«В этих целях должна быть развернута орбитальная группировка, что позволило бы оценить экологические угрозы, которые существуют, источники этих угроз, страны, которые грубейшим образом нарушают баланс. Американский президент Джо Байден высказывался неоднократно, что одним из акцентов NASA должна быть тема экологического мониторинга, вопросы контроля изменения температуры на Земле и многое другое. Эта тема самая актуальная», — подытожил Рогозин.

Петербургский международный экономический форум, стартовавший 2 июня в Северной столице, в одном месте собрал порядка 13 тысяч участников из 140 стран мира. Дороги, туризм, развитие сельского хозяйства — это далеко не все темы обсуждений гостей ПМЭФ. В рамках мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопросы, касающиеся отдыха на территории республики, и рассказал о туристическом будущем Байкала.