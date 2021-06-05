Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году

Ставрополь, 5 июня. Около 600 жителей Ставропольского края с начала 2021 года поступили на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, этот показатель на 10% выше того, что был годом ранее. Ставропольский пункт отбора граждан на военную службу по контракту оснащен современным оборудованием, которое помогает кандидатам выбрать для себя более подходящую воинскую специальность.

«Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных компьютерных программ пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора», — говорится в сообщении.

Всего за время работы пункта с начала 2014 года в Ставропольском крае было отобрано порядка 13 тысяч кандидатов для прохождения службы по контракту в соединениях и воинских частях Южного военного округа.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на кадрах которого запечатлены маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области. В ходе учений самолеты-разведчики Су-24МР обнаружили местоположение полевого аэродрома условного противника, после чего истребители Су-34 подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром неуправляемыми ракетами С-13.