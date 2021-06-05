Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией

Москва, 5 июня. Тренерский штаб сборной России определил состав национальной команды на контрольную игру против Болгарии.

Сборные России и Болгарии 5 июня проведут товарищеский матч на столичном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Команда Станислава Черчесова выйдет на игру в следующем составе: Шунин, Джикия, Жирков, Кудряшов, Караваев, Баринов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ионов, Дзюба.

Матч начнется в 18 часов по московскому времени. Этот поединок станет для сборной России последним перед Евро-2020. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым из Белоруссии.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поддержал Георгия Джикию перед Евро-2020. Он отреагировал на публикацию в Instagram-аккаунте московского «Спартака».