Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"

Пенза, 5 июня. Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» прошел на полигоне Константиновка в Пензенской области. Финалистам состязаний предстоит представлять свою страну на международном этапе.

Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, теперь курсантам надо будет продемонстрировать свои навыки уже на международном этапе, который состоится уже в Иране. В Минобороны отметили успехи не только пензенских артиллеристов, но и участников от Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск РФ, они заняли второе и третье места на пьедестале почета.

Состязание прошло в пять этапов, первый стартовал 27 мая. На первом и втором этапах конкурсанты показали свою способность быстро отбуксировать гаубицу Д-30 и зенитную установку ЗУ-23 для ремонта. Сложнее всего было преодолевать с ними участок с естественными препятствиями. В третьей части соревнований команда бойцов заменяла колеса и направляющие на платформе реактивной системы «Град». Менять их предстояло, соревнуясь в скорости. Сложность составляло и строгое судейство на конкурсе: за каждый незакрученный болт с команды снимали балл. После экстренной замены команды отрабатывали стрельбу холостыми боеприпасами и на четвертом этапе из ожидал биатлон их гранатометов и пулеметов. Пятый фаза — «финальная эстафета ремонтных взводов» — состояла из всех элементов предыдущих состязаний.

Тем временем во Владивостоке подвели итоги конкурса «Тропа выживания», который состоялся на полигоне Горностай при участии взводов Тихоокеанского, Черноморского, Северного, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Победу присудили североморцам.

Ранее издание Infox сообщило, что российский флот провел в Арктике не имеющие аналогов учения и отработал одновременное всплытие трех подлодок из-подо льда, что особо впечатлило международных военных экспертов.