Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 17:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
Все новости
05 июня 17:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
Все новости

Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"

Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
flickr.com/ministryofdefenceua  /  Назар Волошин

Пенза, 5 июня. Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» прошел на полигоне Константиновка в Пензенской области. Финалистам состязаний предстоит представлять свою страну на международном этапе.

Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, теперь курсантам надо будет продемонстрировать свои навыки уже на международном этапе, который состоится уже в Иране. В Минобороны отметили успехи не только пензенских артиллеристов, но и участников от Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск РФ, они заняли второе и третье места на пьедестале почета.

Состязание прошло в пять этапов, первый стартовал 27 мая. На первом и втором этапах конкурсанты показали свою способность быстро отбуксировать гаубицу Д-30 и зенитную установку ЗУ-23 для ремонта. Сложнее всего было преодолевать с ними участок с естественными препятствиями. В третьей части соревнований команда бойцов заменяла колеса и направляющие на платформе реактивной системы «Град». Менять их предстояло, соревнуясь в скорости. Сложность составляло и строгое судейство на конкурсе: за каждый незакрученный болт с команды снимали балл. После экстренной замены команды отрабатывали стрельбу холостыми боеприпасами и на четвертом этапе из ожидал биатлон их гранатометов и пулеметов. Пятый фаза — «финальная эстафета ремонтных взводов» — состояла из всех элементов предыдущих состязаний.

Тем временем во Владивостоке подвели итоги конкурса «Тропа выживания», который состоялся на полигоне Горностай при участии взводов Тихоокеанского, Черноморского, Северного, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Победу присудили североморцам.

Ранее издание Infox сообщило, что российский флот провел в Арктике не имеющие аналогов учения и отработал одновременное всплытие трех подлодок из-подо льда, что особо впечатлило международных военных экспертов.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
иран военные учения мастер оружейник
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 106465 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 70702 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 59970 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55853 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 55548 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru