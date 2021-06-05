Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным

Вашингтон, 5 июня. Многие жители США сочли американского президента Джозефа Байдена неспособным на высоком уровне провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Такое мнение высказали читатели газеты The Wall Street Journal в комментарии к предстоящей встрече глав государств в Женеве. Один из пользователей написал, что блокировка демократом развития нефтегазовой отрасли сделала президента России только сильнее. США глубоко увязли в коррупции, за это народ и страна будут расплачиваться десятилетиями, поскольку администрация Байдена нанесла существенный ущерб экономике государства.

«Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию», — прокомментировал один из пользователей. «Америка становится все тупее...» — констатировал другой читатель.

Американцы сомневаются в компетентности главы Белого дома. Среди комментаторов нашлись и те, кто с иронией отнесся к скорому саммиту политиков в Женеве.

«Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ», — пошутил один из таких читателей. «Байден, а не (бывший президент США Дональд. — Прим. ФАН) Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль.

В ходе встречи Байден и Путин обсудят кибербезопасность, поддержку Украины и стратегическую стабильность. В сфере последнего вопроса позиции Москвы и Вашингтона отчасти совпадают, ранее отметил старший директор национальной безопасности по РФ и Центральной Азии Совета США Эрик Грин.