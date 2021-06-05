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05 июня 18:47
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новостей
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
18:06
Экономика
Минцифры намерено вернуть российских программистов на родину
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Советник президента РФ Кобяков подвел итоги ПМЭФ, назвав форум уникальным событием

  /   Обновлено: 05 июня 2021 17:45
Экономика
Советник президента РФ Кобяков подвел итоги ПМЭФ, назвав форум уникальным событием
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Петербургский международный экономический форум собрал беспрецедентное количество уникальных участников. Об этом, подводя итоги форума, на пресс-конференции заявил заместитель председателя организационного комитета ПМЭФ, ответственный секретарь президента РФ Антон Кобяков.

Кобяков признался, что ПМЭФ — уникальное мировое событие, которое стало первым в мире с начала пандемии крупным мероприятием, прошедшим в очном формате.

«Проведение форума подтвердило наш девиз — «Мы снова вместе». На форуме работали тысячи СМИ из 45 стран. В событии приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран, 11 тысяч российских и иностранных компаний, при этом 800 топовых компаний были представлены на уровне своих руководителей. Также выступили президент РФ Владимир Путин и пять глав других государств. Это важный итог нашего общения. Форум очень многим дал надежду на то, что пандемия и постпандемийная депрессия будут пройдены», — сказал он.

Кобяков поблагодарил гостеприимных петербуржцев и администрацию города за «колоссальный труд и терпение». Также он выразил признательность главе Роспотребнадзора Анне Поповой и всей службе за возможность провести форум несмотря на коронавирусные ограничения.

Кобяков подвел итоги ПМЭФ, назвав его уникальным событием
politexpert.net  / Евгений Зайцев

«В рамках мероприятия было проведено 52 тысячи исследований на коронавирус, и не зря. Около 500 тестов были положительными. Это не секрет. Принимаемые меры безопасности оказались реальным вкладом, который форум внес в обеспечение мер по борьбе с пандемией», — пояснил эксперт.

По словам Кобякова, за несколько дней форума прошло 347 сессий, общая продолжительность которых составила 431 час.

«За эти дни мы провели бескомпромиссный диалог и продемонстрировали общественный запрос на очный формат общения в дискуссиях. Да, договариваться можно только тет-а-тет, глядя друг другу в глаза», — считает Кобяков.

Основным деловым мероприятием форума, как считает Кобяков, стала сессия пленарного заседания.

«На ней было обсуждено много интересных вопросов, в том числе преодоление последствий пандемии и подведение промежуточных итогов влияния пандемии на экономику стран. Всего в обсуждении проблематики было привлечено более 1300 спикеров и экспертов. Наиболее обсуждаемыми темами в рамках ПМЭФ стали вопросы цифровизации, устойчивого развития и проблемы развития малого и среднего бизнеса», — пояснил зампредседателя организационного комитета ПМЭФ.

Ранее советник министра науки и высшего образования РФ Антон Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ. По его словам, в России разрабатывается национальная система мониторинга углеродного баланса, чтобы доказать мировой общественности, что российские леса являются фактически легкими всей планеты. Эксперт подчеркнул, что европейские страны уже научились разворачивать системы дистанционного мониторинга, которые поглощают способности различных экосистем.

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Все новости / Экономика / Советник президента РФ Кобяков подвел итоги ПМЭФ, назвав форум уникальным событием
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