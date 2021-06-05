Советник президента РФ Кобяков подвел итоги ПМЭФ, назвав форум уникальным событием

Петербургский международный экономический форум собрал беспрецедентное количество уникальных участников. Об этом, подводя итоги форума, на пресс-конференции заявил заместитель председателя организационного комитета ПМЭФ, ответственный секретарь президента РФ Антон Кобяков.

Кобяков признался, что ПМЭФ — уникальное мировое событие, которое стало первым в мире с начала пандемии крупным мероприятием, прошедшим в очном формате.

«Проведение форума подтвердило наш девиз — «Мы снова вместе». На форуме работали тысячи СМИ из 45 стран. В событии приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран, 11 тысяч российских и иностранных компаний, при этом 800 топовых компаний были представлены на уровне своих руководителей. Также выступили президент РФ Владимир Путин и пять глав других государств. Это важный итог нашего общения. Форум очень многим дал надежду на то, что пандемия и постпандемийная депрессия будут пройдены», — сказал он.

Кобяков поблагодарил гостеприимных петербуржцев и администрацию города за «колоссальный труд и терпение». Также он выразил признательность главе Роспотребнадзора Анне Поповой и всей службе за возможность провести форум несмотря на коронавирусные ограничения.

politexpert.net / Евгений Зайцев

«В рамках мероприятия было проведено 52 тысячи исследований на коронавирус, и не зря. Около 500 тестов были положительными. Это не секрет. Принимаемые меры безопасности оказались реальным вкладом, который форум внес в обеспечение мер по борьбе с пандемией», — пояснил эксперт.

По словам Кобякова, за несколько дней форума прошло 347 сессий, общая продолжительность которых составила 431 час.

«За эти дни мы провели бескомпромиссный диалог и продемонстрировали общественный запрос на очный формат общения в дискуссиях. Да, договариваться можно только тет-а-тет, глядя друг другу в глаза», — считает Кобяков.

Основным деловым мероприятием форума, как считает Кобяков, стала сессия пленарного заседания.

«На ней было обсуждено много интересных вопросов, в том числе преодоление последствий пандемии и подведение промежуточных итогов влияния пандемии на экономику стран. Всего в обсуждении проблематики было привлечено более 1300 спикеров и экспертов. Наиболее обсуждаемыми темами в рамках ПМЭФ стали вопросы цифровизации, устойчивого развития и проблемы развития малого и среднего бизнеса», — пояснил зампредседателя организационного комитета ПМЭФ.

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