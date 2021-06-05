Тигран Кеосаян расскажет, какие фильмы нужны России

Главный редактор ФБА «Экономика сегодня» Александр Христофоров обсудил с Тиграном Кеосаяном самые животрепещущие темы отечественного кино. Известный российский режиссер поделился своим видением будущего российского кинематографа.

Кеосаян уверен: необходимо переходить от менталитета «униженной, разгромленной и разграбленной» страны к идеям Империи. Он рассказал, почему государство финансировало фильм «Крымский мост» и какие еще политические события необходимо освещать в кино.

Об этом и много другом — в эксклюзивном интервью с Тиграном Кеосаяном, которое выйдет в воскресенье, 6 июня, в 12:00.