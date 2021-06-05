Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой

Пекин, 5 июня. Китайские силовики задержали предполагаемого злоумышленника, от рук которого погибли несколько человек.

Бойня произошла в провинции Аньхой. Вооруженный ножом мужчина стал наносить ранения прохожим. От его рук погибли пять человек, 15 граждан были ранены. Правоохранители разбираются в причине нападения, возбуждено дело.

Прохожие стали свидетелями стрельбы и поножовщины в Волгограде. Мужчина выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Второму участнику удалось выбить оружие. Стрелявший вытащил нож и нанес удар пострадавшему, сообщал ФАН.