Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов оценил размеры внешнего государственного долга РФ.

Первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов заявил, что общий объем внешнего государственного долга страны равняется примерно 5% внутреннего валового продукта или 80 млрд долларов. Он отметил, что данные цифры крайне низкие. Об этом сообщает ТАСС.

Белоусов также добавил, что Москва не планирует продолжать заимствовать средства. При этом он подчеркнул, что долг корпоративного сектора достигает 380 млрд долларов.

Первый вице-премьер РФ ранее в ходе Петербургского международного экономического форума озвучивал оценки по сумме государственной поддержки экономики во время распространения коронавируса. Белоусов оценил объем помощи в 4 трлн рублей.