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05 июня 17:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
Все новости

Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ

Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 5 июня. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов оценил размеры внешнего государственного долга РФ.

Первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов заявил, что общий объем внешнего государственного долга страны равняется примерно 5% внутреннего валового продукта или 80 млрд долларов. Он отметил, что данные цифры крайне низкие. Об этом сообщает ТАСС.

Белоусов также добавил, что Москва не планирует продолжать заимствовать средства. При этом он подчеркнул, что долг корпоративного сектора достигает 380 млрд долларов.

Первый вице-премьер РФ ранее в ходе Петербургского международного экономического форума озвучивал оценки по сумме государственной поддержки экономики во время распространения коронавируса. Белоусов оценил объем помощи в 4 трлн рублей.

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Все новости / Экономика / Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
ввп внешний долг белоусов
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