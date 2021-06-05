Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании

Минск, 5 июня. Западные санкции против «Белавиа» необходимо рассматривать как попытку удушения авиакомпании, заявил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

Чиновник сделал соответствующее заявление на телевидении. По его словам, решение внедрить санкции против авиационной компании сравнимо с рейдерским захватом рынка.

Артем Сикорский напомнил, что «Белавиа» никак не участвовала в инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Как стало известно ранее, Белоруссия планирует обратиться в ICAO из-за санкций Украины и других стран. Ограничения были введены после посадки лайнера авиакомпании Ryanair.