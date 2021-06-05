Компания Kia представила обновленный Cerato GT за 2,7 млн рублей

Канберра, 5 июня. Корейский производитель Kia показал обновленную модель Cerato GT. Пока автомобиль планируется реализовывать только на австралийском рынке.

Продажи транспортного средства в других странах планируется запустить после подписания новых контрактов о сотрудничестве между производителем и дилерами. Автомобиль укомплектован 1,6-литровой турбированной силовой установкой мощностью 204 лошадиных силы. Совместно с двигателем будет функционировать семиступенчатая роботизированная коробка передач, которая получила дополнительное двойное сцепление, передает Car.ru.

Привод во всех модификациях будет выступать исключительно передний. Автомобилисту потребуется в среднем 6,8 литра топлива на 100 км пути. Салон транспортного средства оборудован качественными материалами отделки и спортивными сиденьями. Стоимость новинки находится на уровне 2,7 млн рублей. Компания Kia ранее представила семиместный компактный кроссовер Sonet. Несмотря на небольшие размеры автомобиля, дизайнерам получилось добавить в интерьер третий ряд кресел.