Майор полиции из Красноярского края попался на краже щетки и освежителя

Красноярск, 5 июня. Силовики проводят проверку в отношении своего коллеги из Большеулуйского отдела полиции. Он может быть причастен к мелкому хищению.

По предварительным данным, страж порядка приехал в город Ачинск, где закупился в местном супермаркете. Офицер также прихватил зубную щетку и освежитель для салона авто, за которые не стал платить. Факт кражи установили охранники. Убегавшему от них майору не удалось скрыться.

Региональный главк начал проверку, принято решение временно отстранить офицера от исполнения обязанностей. В дальнейшем его могут уволить из органов.

Житель Петербурга заставил сына совершить преступление. По указанию отца мальчик украл в супермаркете две зубные щетки, сообщал ФАН.