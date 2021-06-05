Эпатажный наряд Клавы Коки назвали одним из самых сексуальных на премии Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Певица Клава Кока удивила поклонников экстравагантным нарядом, в котором она появилась на премии Муз-ТВ. Звезда продемонстрировала один из самых сексуальных образов церемонии.

Многие гости премии Муз-ТВ постарались переплюнуть друг друга по эпатажности нарядов. Многочисленные кадры с самыми яркими образами церемонии публиковались в соцсетях. Кока появилась на музыкальном мероприятии в обтягивающем комбинезоне телесного цвета с нанесенными поверх ткани рисунками и в длинной белой юбке, скрывающей лишь одну ногу артистки.

Через эпатажный наряд певицы можно было разглядеть ее нижнее белье, например корсет. Образ Коки дополнили босоножки на высоких каблуках и длинная коса.

Поклонники назвали наряд исполнительницы одним из самых сексуальных на премии Муз-ТВ. По мнению фанатов, Кока обладает прекрасной фигурой, поэтому может позволить себе носить такую одежду. Впрочем, нашлись и те, кому образ певицы не пришелся по вкусу.

«Фигуре можно позавидовать»; «Классный костюм, фигурка отличная, все гармонично»; «Самый сексуальный наряд церемонии!»; «Нижнее белье, корсеты все отпечатывается. Зачем тогда все в облипку, если под низом утяжки? Кого удивить собиралась?» — написали комментаторы.

Клава Кока ранее стала обладательницей первого собственного автомобиля. Певица купила Mercedes-Maybach за 8 миллионов рублей.