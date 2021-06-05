Военнослужащие ЗВО отработали скоростное вождение танков под Воронежем

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 17:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
Все новости
05 июня 17:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
Все новости

Военнослужащие ЗВО отработали скоростное вождение танков под Воронежем

Армия
Военнослужащие ЗВО отработали скоростное вождение танков под Воронежем
Невские Новости

Воронеж, 5 июня. Подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели первую тренировку по отработке скоростного вождения танков в летнем периоде обучения под Воронежем.

Во время занятий танкисты выполняли задачи скоростного прохождения по специальной трассе, оборудованной 20 искусственными и естественными препятствиями: склонами, противотанковыми рвами, колейными мостами и дюнными участками. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа.

Кроме того, военнослужащие ЗВО в составе колонн на максимально разрешенных скоростях выполнили резкие маневры, в том числе развороты и повороты различной сложности.

Особенностью тренировки было активное использование имитационных средств, таких как дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые боеприпасы, которые позволяют создать максимально схожую с боевой атмосферу занятий. В условиях современного динамического боя было проверено не только внимание и концентрация танкистов, но и их умение работать с другими экипажами.

Ранее военнослужащие ЗВО приступили к этапу одиночной подготовки в летнем периоде обучения. В индивидуальных тренировках задействованы более 5000 бойцов общевойсковой армии округа, дислоцированной в Ленинградской области.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее рассказал о том, что российская армия обладает высокой мобильностью. ВС России во многом превосходят армию НАТО, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военнослужащие ЗВО отработали скоростное вождение танков под Воронежем
зво танкисты летнее обучение
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 106465 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 70702 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 59970 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55853 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 55548 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru