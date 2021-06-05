Военнослужащие ЗВО отработали скоростное вождение танков под Воронежем

Воронеж, 5 июня. Подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели первую тренировку по отработке скоростного вождения танков в летнем периоде обучения под Воронежем.

Во время занятий танкисты выполняли задачи скоростного прохождения по специальной трассе, оборудованной 20 искусственными и естественными препятствиями: склонами, противотанковыми рвами, колейными мостами и дюнными участками. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа.

Кроме того, военнослужащие ЗВО в составе колонн на максимально разрешенных скоростях выполнили резкие маневры, в том числе развороты и повороты различной сложности.

Особенностью тренировки было активное использование имитационных средств, таких как дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые боеприпасы, которые позволяют создать максимально схожую с боевой атмосферу занятий. В условиях современного динамического боя было проверено не только внимание и концентрация танкистов, но и их умение работать с другими экипажами.

Ранее военнослужащие ЗВО приступили к этапу одиночной подготовки в летнем периоде обучения. В индивидуальных тренировках задействованы более 5000 бойцов общевойсковой армии округа, дислоцированной в Ленинградской области.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее рассказал о том, что российская армия обладает высокой мобильностью. ВС России во многом превосходят армию НАТО, передает «Царьград».