Милов назвал систему голосования от Ходорковского «дорогой в ад»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 17:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
Все новости
05 июня 17:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
Все новости

Милов назвал систему голосования от Ходорковского «дорогой в ад»

  /   Обновлено: 05 июня 2021 16:48
Общество
Милов назвал систему голосования от Ходорковского «дорогой в ад»
facebook.com  /  Владимир Милов

Владимир Милов прокомментировал новый проект Михаила Ходорковского, который в прессе прозвали альтернативой «Умному голосованию». Соратник Алексея Навального категорически его отверг, назвав предложенную систему дорогой в ад.

Экс-глава ЮКОСа запустил сайт о выборах в Госдуму, где разделил кандидатов в депутаты по принципу отношения к возможному новому сроку действующего президента России. Ходорковский подчеркнул, что не станет указывать, за кого именно следует отдать голос, однако может посоветовать, за кого представителям оппозиции голосовать не нужно.

В стриме «Милов по вторникам» на «Навальный LIVE» ведущий по просьбе зрителей прокомментировал проект Ходорковского, посвященный думским выборам. Соратник Навального в очередной раз продемонстрировал, что категорически против любого голосования, кроме «Умного». Также Милов не стал скрывать, что вопросы о системах, альтернативных «Умному голосованию», его раздражают.

«Мне категорически не понравился проект Ходорковского, потому что он вносит очень серьезную путаницу в головы людей», — заявил ведущий «Навальный LIVE».

Милов назвал систему голосования от Ходорковского «дорогой в ад»
instagram.com  / @m_khodorkovsky

Милов не советует действовать по рекомендациям Ходорковского, который представляет информацию о кандидатах и предлагает сделать выбор самостоятельно. По словам соратника Навального, если каждый будет голосовать за понравившегося кандидата, единороссы снова окажутся в большинстве. Как считает Милов, решение рассказывать об участниках выборов — «очень вредная идея».

«Там (на сайте проекта Ходорковского. — Прим. ФАН) написано, что есть какие-то кандидаты на выборах в Госдуму, и мы даем вам информацию, кто они и что они. Ребята, такой подход «мы вас проинформируем о кандидатах, а вы выберете» — это путь в ад. В ад, напрямую!» — заявил Милов.

Напомним, что оппозиция неоднократно критиковала «УГ» за директивность и примитивный подход к составлению списков. В частности, председатель Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг отмечал, что при работе над «УГ» составители не выясняют, что из себя представляют кандидаты. Проект Ходорковского более продуман, а потому представляет опасность для «Умного голосования».

Ранее политтехнолог Станислав Белковский, некогда работавший с Алексеем Навальным, предложил альтернативную стратегию — «Правильное голосование». Он рекомендовал отдать голос за порядочного кандидата вне зависимости от его перспектив получить депутатский мандат. В настоящее время «Умное голосование» теряет смысл, считает оппозиционный политтехнолог.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Милов назвал систему голосования от Ходорковского «дорогой в ад»
ходорковский навальный милов
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 106465 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 70702 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 59970 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55853 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 55548 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru