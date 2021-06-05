Милов назвал систему голосования от Ходорковского «дорогой в ад»

Владимир Милов прокомментировал новый проект Михаила Ходорковского, который в прессе прозвали альтернативой «Умному голосованию». Соратник Алексея Навального категорически его отверг, назвав предложенную систему дорогой в ад.

Экс-глава ЮКОСа запустил сайт о выборах в Госдуму, где разделил кандидатов в депутаты по принципу отношения к возможному новому сроку действующего президента России. Ходорковский подчеркнул, что не станет указывать, за кого именно следует отдать голос, однако может посоветовать, за кого представителям оппозиции голосовать не нужно.

В стриме «Милов по вторникам» на «Навальный LIVE» ведущий по просьбе зрителей прокомментировал проект Ходорковского, посвященный думским выборам. Соратник Навального в очередной раз продемонстрировал, что категорически против любого голосования, кроме «Умного». Также Милов не стал скрывать, что вопросы о системах, альтернативных «Умному голосованию», его раздражают.

«Мне категорически не понравился проект Ходорковского, потому что он вносит очень серьезную путаницу в головы людей», — заявил ведущий «Навальный LIVE».

instagram.com / @m_khodorkovsky

Милов не советует действовать по рекомендациям Ходорковского, который представляет информацию о кандидатах и предлагает сделать выбор самостоятельно. По словам соратника Навального, если каждый будет голосовать за понравившегося кандидата, единороссы снова окажутся в большинстве. Как считает Милов, решение рассказывать об участниках выборов — «очень вредная идея».

«Там (на сайте проекта Ходорковского. — Прим. ФАН) написано, что есть какие-то кандидаты на выборах в Госдуму, и мы даем вам информацию, кто они и что они. Ребята, такой подход «мы вас проинформируем о кандидатах, а вы выберете» — это путь в ад. В ад, напрямую!» — заявил Милов.

Напомним, что оппозиция неоднократно критиковала «УГ» за директивность и примитивный подход к составлению списков. В частности, председатель Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг отмечал, что при работе над «УГ» составители не выясняют, что из себя представляют кандидаты. Проект Ходорковского более продуман, а потому представляет опасность для «Умного голосования».

Ранее политтехнолог Станислав Белковский, некогда работавший с Алексеем Навальным, предложил альтернативную стратегию — «Правильное голосование». Он рекомендовал отдать голос за порядочного кандидата вне зависимости от его перспектив получить депутатский мандат. В настоящее время «Умное голосование» теряет смысл, считает оппозиционный политтехнолог.