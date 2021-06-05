Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России

Санкт-Петербург, 5 июня. Многие регионы РФ могут предложить свои площадки для локализации производства электрокаров в стране, в частности моделей американской компании Tesla.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заявил вице-премьер России Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Что касается предложения Илона Маска, мне кажется, что нужно всегда рассматривать самые интересные, высокотехнологичные решения. Почему бы и нет?» — сказал Борисов на форуме.

Он отметил, что локализация производства на территории РФ и передовых технологий только приветствуется. Очень большое число российских регионов способны предложить свои площадки для этих целей, заключил вице-премьер.

Машины марки Tesla не могут ничего предложить России в плане автомобильного производства. Таким мнением поделился губернатор Калининградской области Антон Алиханов.