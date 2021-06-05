Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки

В Новосибирской области в 2024 году запустят в эксплуатацию Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «Скиф»). Установки подобного класса не создавались в России уже на протяжении 30 лет. Главный специалист по цифровой информационной модели ЦКП «Скиф», начальник отдела методологии и сопровождения цифрового проектирования и конструирования АО «ЦПТИ» (входит в ГК «Росатом») Игорь Бунчук объяснил ФАН, как ЦКП «Скиф» поможет ученым и как реализация проекта повлияет на российскую науку.

Проект ЦКП «Скиф» представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На данный момент проект проходит экспертизу, после которой начнется строительство. Бунчук объяснил, что ЦКП «Скиф» — это сверхточное научное оборудование для анализа образцов.

«Эта технология исследования образцов с применением синхротронного излучения является источником знаний, которые позволили провести исследования последним нобелевским лауреатам. Это очень точный микроскоп, который просвечивает любую материю и интерпретирует полученные данные, которые позволят совершать открытия», — рассказал собеседник ФАН.

srf-skif.ru / Сибирский кольцевой источник фотонов

Проектировщик синхротрона «Скиф» рассказал, как работает устройство и чем оно поможет исследователям.

«Мы ускоряем электроны в вакуумной трубке, далее пропускаем пучок электронов через специальное устройство — вигглеры или ондуляторы, получаем мощное рентгеновское излучение, просвечиваем им образцы и получаем данные. Эти данные и служат ценной информацией для ученых-исследователей», — пояснил эксперт.

Созданная российскими специалистами машина позволит совершать научные открытия в неограниченном количестве сфер — от материаловедения до медицины. Устройство в том числе может быть использовано при создании вакцин — исследователи смогут посмотреть на атомном уровне на те механизмы, которые использует вирус для взаимодействия с клетками организма, выявить эти механизмы, чтобы в дальнейшем их купировать.

Бунчук подчеркнул, что ЦКП «Скиф» станет важным социальным элементом не только для региона, но и для страны. Объект будет построен в Новосибирске — одном из главных научных центров России. Ученые смогут использовать устройство для своих исследований. Более того, возле центра будет создана научная деревня, где будут жить молодые ученые.

«Научный центр вокруг ЦКП «Скиф» будет привлекательным для ученых, в том числе зарубежных, которые приедут, чтобы работать с этой машиной. Это не менее важная задача — создание инфраструктуры для ученых, чтобы они здесь остались, создали свои школы. Возможно, именно они будут новыми Курчатовыми, Королевыми — великими учеными, которые развивают науку в мировом масштабе», — заключил Бунчук.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал ФАН о достигнутых на форуме соглашениях и подвел итоги ПМЭФ-2021. Министр перечислил три принципиально важных момента, связанных с проведением Петербургского международного экономического форума.