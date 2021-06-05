Политолог Гаспарян оценил перспективы Украины после саммита в Женеве

Киев, 5 июня. Украина оказалась никому не нужной и США могут использовать ее в «торгах» с Россией для установления нового мирового порядка, считает политолог и радиоведущий Армен Гаспарян.

Публицист предположил, что на переговорах Джо Байден и Владимира Путина будет обсуждаться судьба Украины, которая стала обузой для всего мирового сообщества. Страна находится в упадке, экономический кризис вышел на новый уровень, а власти страны продолжают свою недальновидную политику и не желают видеть, как страна катится к полному краху.

Президент Владимир Зеленский, комментируя отказ США от санкций по «Северному потоку — 2», заявил, что не сможет содержать армию после пуска российского газа в обход Украины. Российский лидер предложил правительству Незалежной сосредоточить усилия на экономических и социальных сферах, а не на военных расходах.

Привести в норму пришедшую в полнейший упадок страну не под силу ни одному государству, отметил политолог.

«Ни одна страна это не потянет. Это же не Латвия и Эстония, где 1 миллион 200 тысяч населения, — можно было бы поднапрячься. А здесь 45 миллионов, разрушена социалка, уничтожена медицина, все в каком-то адовом состоянии», — пояснил Гаспарян.

Ситуация с «СП-2» наглядно демонстрирует отношение Запада к постоянным притязаниям Украины. Изначально противники строительства российского газопровода заявляли, что «Северный поток — 2» разрушит украинскую экономику, к концу строительства трубопровода Украина отошла на второй план, Запад переключил внимание на борьбу с энергетической зависимостью от России.

Переговоры в Женеве не принесут каких-либо серьезных перемен, считает радиоведущий. Вряд ли повторятся события 1986 года, когда после встречи Рональда Рейгана и Михаила Горбачева началась перестройка в Советском Союзе.