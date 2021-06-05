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17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
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Политолог Гаспарян оценил перспективы Украины после саммита в Женеве

Политика
Политолог Гаспарян оценил перспективы Украины после саммита в Женеве
instagram.com  /  @asgasparyan

Киев, 5 июня. Украина оказалась никому не нужной и США могут использовать ее в «торгах» с Россией для установления нового мирового порядка, считает политолог и радиоведущий Армен Гаспарян.

Публицист предположил, что на переговорах Джо Байден и Владимира Путина будет обсуждаться судьба Украины, которая стала обузой для всего мирового сообщества. Страна находится в упадке, экономический кризис вышел на новый уровень, а власти страны продолжают свою недальновидную политику и не желают видеть, как страна катится к полному краху.

Президент Владимир Зеленский, комментируя отказ США от санкций по «Северному потоку — 2», заявил, что не сможет содержать армию после пуска российского газа в обход Украины. Российский лидер предложил правительству Незалежной сосредоточить усилия на экономических и социальных сферах, а не на военных расходах.

Привести в норму пришедшую в полнейший упадок страну не под силу ни одному государству, отметил политолог.

«Ни одна страна это не потянет. Это же не Латвия и Эстония, где 1 миллион 200 тысяч населения, — можно было бы поднапрячься. А здесь 45 миллионов, разрушена социалка, уничтожена медицина, все в каком-то адовом состоянии», — пояснил Гаспарян.

Ситуация с «СП-2» наглядно демонстрирует отношение Запада к постоянным притязаниям Украины. Изначально противники строительства российского газопровода заявляли, что «Северный поток — 2» разрушит украинскую экономику, к концу строительства трубопровода Украина отошла на второй план, Запад переключил внимание на борьбу с энергетической зависимостью от России.

Переговоры в Женеве не принесут каких-либо серьезных перемен, считает радиоведущий. Вряд ли повторятся события 1986 года, когда после встречи Рональда Рейгана и Михаила Горбачева началась перестройка в Советском Союзе.

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Все новости / Политика / Политолог Гаспарян оценил перспективы Украины после саммита в Женеве
украина гаспарян саммит
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