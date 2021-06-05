Экономист Зубец усомнился в зависимости России от Китая

Москва, 5 июня. Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец высказался о перспективах сотрудничества России и КНР.

Зубец в беседе с журналистами издания «Украина.ру» усомнился, что Россия зависит от КНР. Он сказал, что РФ следует вести себя разумно с политической и финансовой точки зрения при выстраивании отношений с Китаем. Если Москва будет правильно взаимодействовать с Пекином, то страна не попадет в зависимость от Поднебесной, считает эксперт.

Экономист сказал, что Россия может интегрироваться в экономическое пространство Китая, и тогда такой кластер включит в себя около 1,5 млрд человек. По словам Зубеца, на сегодняшний день РФ нужна Поднебесной гораздо сильнее, чем Китай — России.

«В условиях давления США и попыток уничтожить Китай как экономическую и политическую державу Россия для Китая — незаменимый политический союзник, который гарантирует его физическое выживание», — заявил Зубец.

Он отметил, что для России Китай является важным, но не экзистенциальным партнером, и Пекин куда сильнее заинтересован в сильных связях с Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и КНР имеют много общих интересов. По словам российского лидера, этот факт служит фундаментом для развития двусторонних связей.