ФАН публикует кадры с места опрокидывания грузовика в Туве

Кызыл, 5 июня. Появились кадры с места аварии в Туве, где опрокинулся грузовик с людьми. Пострадали 20 человек. Полиция ищет водителя машины.

Как стало известно ФАН, водитель перевернувшегося грузовика в Туве покинул место ДТП, которое произошло в Чаа-Хольском районе.

Мужчина за рулем машины допустил опрокидывание транспорта на трассе. Помощь медиков понадобилась восьмерым пассажирам, двух детей госпитализировали. В результате аварии пострадали более 20 человек, сообщал ФАН. Они ехали в необорудованном кузове грузовика ГАЗ.