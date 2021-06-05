Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ-2021 в Риге

Рига, 5 июня. Канадские хоккеисты обыграли сборную США в полуфинале чемпионата мира 2021 года, который продолжается в столице Латвии.

Первый полуфинальный матч ЧМ-2021 завершился в Риге 5 июня. Сборная Канады со счетом 4:2 победила команду США.

Счет в матче уже на третьей минуте открыл Брэндон Пирри. Незадолго до перерыва Колин Блэквелл установил равенство на табло. Во втором периоде Эндрю Манджапане во второй раз в матче вывел Канаду вперед. На 41-й минуте игры он оформил хет-трик. Александр Хмелевски вскоре сократил отставание США в счете. На последней минуте основного времени матча Джастин Данфорт поразил пустые ворота американской команды и установил окончательный результат игры.

Сборная Канада стала первым финалистом планетарного первенства. Она сыграет с победителем матча между Финляндией и Германией, который пройдет 5 июня и начнется в 18:15 по московскому времени.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал поражение хоккеистов в матче против Канады на ЧМ-2021. Команда Валерия Брагина уступила принципиальному сопернику в овертайме.