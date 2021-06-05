В СНБО Украины назвали главную преграду перед вступлением в НАТО

Киев, 5 июня. Стремление страны вступить в Североатлантический альянс тормозят украинские олигархи, сообщил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

По мнению главы СНБО, местные богачи, влияющие на экономику государства, мешают реализации евроатлантических устремлений страны. Он также отметил, что для вступления Украины в НАТО необходимо изменить военные и усовершенствовать демократические стандарты, в частности затрагивающие миллионеров.

«Если у нас будет такая олигархическая экономика, какая у нас сегодня есть, то нас никакое НАТО не ждет», — уточнил он в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Многие считают, что основной причиной не принятия Украины в Североатлантический альянс является война на территории страны и бедная армия, Однако главной причиной являются олигархи. Заявление секретаря СНБО последовало после заявления президента Украины Владимира Зеленского о новом законопроекте по деолигархизации, которая предполагает полное устранения влияния крупных бизнесменов на экономику страны.

«Да, на Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И — да — этого больше не будет», — убедил украинский глава.

Ранее ФАН сообщил, как Зеленский на саммите, проходящем в эти дни в Варшаве по случаю 230-летия принятия первой польской конституции, заявил о том, что в Европе идет война. В мероприятии, на котором прозвучали эти слова, приняли участие главы Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.