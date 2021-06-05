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ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
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В СНБО Украины назвали главную преграду перед вступлением в НАТО

Политика
В СНБО Украины назвали главную преграду перед вступлением в НАТО
Global Look Press  /  Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Киев, 5 июня. Стремление страны вступить в Североатлантический альянс тормозят украинские олигархи, сообщил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

По мнению главы СНБО, местные богачи, влияющие на экономику государства, мешают реализации евроатлантических устремлений страны. Он также отметил, что для вступления Украины в НАТО необходимо изменить военные и усовершенствовать демократические стандарты, в частности затрагивающие миллионеров.

«Если у нас будет такая олигархическая экономика, какая у нас сегодня есть, то нас никакое НАТО не ждет», — уточнил он в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Многие считают, что основной причиной не принятия Украины в Североатлантический альянс является война на территории страны и бедная армия, Однако главной причиной являются олигархи. Заявление секретаря СНБО последовало после заявления президента Украины Владимира Зеленского о новом законопроекте по деолигархизации, которая предполагает полное устранения влияния крупных бизнесменов на экономику страны.

«Да, на Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И — да — этого больше не будет», — убедил украинский глава.

Ранее ФАН сообщил, как Зеленский на саммите, проходящем в эти дни в Варшаве по случаю 230-летия принятия первой польской конституции, заявил о том, что в Европе идет война. В мероприятии, на котором прозвучали эти слова, приняли участие главы Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

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Все новости / Политика / В СНБО Украины назвали главную преграду перед вступлением в НАТО
украина нато зеленский
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