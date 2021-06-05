Аналитики NI объяснили тайну вокруг покупателей российского Су-57

Вашингтон, 5 июня. Переговоры по продаже партии российских истребителей Су-57 могут осложниться, если Москва раскроет потенциального покупателя, уверены американские эксперты.

Экспортный потенциал стелс-истребителя пятого поколения Су-57, разработанного в РФ, весьма велик, отметил военный аналитик Марк Эпископос в статье для портала The National Interest, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, после того, как самолет пошел в серийное производство, Россия активно пытается продвинуть его на международном оружейном рынке.

Российский самолет уже вызвал интерес у ряда государств, с которыми в настоящий момент ведутся переговоры, отметил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, не уточнивший, о каких именно странах идет речь. Аналитик объяснил тайну вокруг покупателей российского Су-57. По его мнению, заказчики из Юго-Восточной Азии, рассматривающие перспективы покупки Су-57, намеренно не называются, так как это может негативно сказаться на переговорном процессе.

«Рособоронэкспорт, по-видимому, не хочет раскрывать, с какими государствами Юго-Восточной Азии они сейчас ведут переговоры, и кто может стать покупателем Су-57, поскольку публичное разглашение может осложнить текущие переговоры и навредить продажам», — пишет Эпископос.

Привлекая внимание государств Юго-Восточной Азии, Россия делает первые шаги по продвижению своего самолета на мировом оружейном рынке, считает автор статьи. Он добавил, что интерес других стран к Су-57 может резко пойти вверх после того, как истребитель в массовом порядке поступит в ВКС РФ.

Ранее журналисты из Китая заявили, что продажа партии российских истребителей Су-35 неназванному иностранному заказчику может серьезно разозлить США. Они предположили, что покупателем может оказаться Иран, появление у которого таких мощных самолетов приведет Вашингтон в ярость.