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Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
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Аналитики NI объяснили тайну вокруг покупателей российского Су-57

Армия
Аналитики NI объяснили тайну вокруг покупателей российского Су-57
twitter.com  /  @mod_russia

Вашингтон, 5 июня. Переговоры по продаже партии российских истребителей Су-57 могут осложниться, если Москва раскроет потенциального покупателя, уверены американские эксперты.

Экспортный потенциал стелс-истребителя пятого поколения Су-57, разработанного в РФ, весьма велик, отметил военный аналитик Марк Эпископос в статье для портала The National Interest, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, после того, как самолет пошел в серийное производство, Россия активно пытается продвинуть его на международном оружейном рынке.

Российский самолет уже вызвал интерес у ряда государств, с которыми в настоящий момент ведутся переговоры, отметил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, не уточнивший, о каких именно странах идет речь. Аналитик объяснил тайну вокруг покупателей российского Су-57. По его мнению, заказчики из Юго-Восточной Азии, рассматривающие перспективы покупки Су-57, намеренно не называются, так как это может негативно сказаться на переговорном процессе.

«Рособоронэкспорт, по-видимому, не хочет раскрывать, с какими государствами Юго-Восточной Азии они сейчас ведут переговоры, и кто может стать покупателем Су-57, поскольку публичное разглашение может осложнить текущие переговоры и навредить продажам», — пишет Эпископос.

Привлекая внимание государств Юго-Восточной Азии, Россия делает первые шаги по продвижению своего самолета на мировом оружейном рынке, считает автор статьи. Он добавил, что интерес других стран к Су-57 может резко пойти вверх после того, как истребитель в массовом порядке поступит в ВКС РФ.

Ранее журналисты из Китая заявили, что продажа партии российских истребителей Су-35 неназванному иностранному заказчику может серьезно разозлить США. Они предположили, что покупателем может оказаться Иран, появление у которого таких мощных самолетов приведет Вашингтон в ярость.

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Все новости / Армия / Аналитики NI объяснили тайну вокруг покупателей российского Су-57
россия истребитель экспорт су-57 the national interest Эпископос
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