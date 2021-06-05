Соратник Навального Ашурков призвал Запад «освободить русских»

Исполнительный директор ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Владимир Ашурков призвал страны Запада оказать деструктивное влияние на Россию и ее граждан.

На сайте британского издания The Times соратник Алексея Навального разместил статью под названием «Русские никогда не станут свободными, если Запад не предпримет решительных действий». В качестве обоснования своей позиции Ашурков указал «дестабилизацию социального и политического порядка» в государствах Европы.

«Задача изменения России ложится на плечи россиян. <…> Есть несколько мер, которые Запад может и должен принять, чтобы сделать изменения более вероятными и продвигать их не из альтруизма, а из личных интересов», — пишет Ашурков, отмечая, что западным лидерам нужно быть «открытыми для простых россиян» и «поощрять связи».

Подобные заявления можно расценивать как призыв к иностранному вмешательству, что свойственно для ключевых членов команды Навального. Например, как сообщал ФАН, в «Национальном фонде в поддержку демократии» (NED2, деятельность НКО признана нежелательной в РФ), связанным с финансированием цветных революций, рассказали о сотрудничестве с ФБК.

facebook.com / Леонид Волков

В мае менеджер проектов ФБК Леонид Волков участвовал в онлайн-встрече с эстонскими депутатами. На ней обсуждались выборы в РФ, а также «важность» непрерывного давления на страну международным сообществом. Более того, сам Навальный лично контактировал с западными лидерами и совместно с Ашурковым составлял список российских предпринимателей, в отношении которых, по его мнению, должны вводиться санкции.

Материал Ашуркова для The Times является очередным подтверждением заинтересованности структур учредителя ФБК в оказании безосновательного давления на Россию. При этом оппозиционер имеет статус политического беженца и уже несколько лет проживает в Великобритании, скрываясь от российского правосудия. Его обвинили в присвоении 10 млн рублей, пожертвованных на избирательную кампанию Навального в 2013 году.

СМИ также подозревали Ашуркова в связях с британскими спецслужбами. В частности, телевизионная сеть RT выпускала сюжет, основанный на оперативной съемке, в ходе которой удалось установить, что оппозиционер мог контактировать с сотрудником посольства Британии в РФ Джеймсом Уильямом Томасом Фордом.

Ранее с агрессивной риторикой в отношении РФ в эфире «Навальный Live» выступил Владимир Милов. Он попытался объяснить своей аудитории, что антироссийские санкции пойдут ее гражданам на пользу. При этом он подверг зрителей критике, поскольку многие из них дают негативную оценку текущей политике Запада.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций