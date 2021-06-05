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17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
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Соратник Навального Ашурков призвал Запад «освободить русских»

  /   Обновлено: 05 июня 2021 16:40
Общество
Соратник Навального Ашурков призвал Запад «освободить русских»
Prt Scr youtube.com  /  BBC News - Русская служба

Исполнительный директор ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Владимир Ашурков призвал страны Запада оказать деструктивное влияние на Россию и ее граждан.

На сайте британского издания The Times соратник Алексея Навального разместил статью под названием «Русские никогда не станут свободными, если Запад не предпримет решительных действий». В качестве обоснования своей позиции Ашурков указал «дестабилизацию социального и политического порядка» в государствах Европы.

«Задача изменения России ложится на плечи россиян. <…> Есть несколько мер, которые Запад может и должен принять, чтобы сделать изменения более вероятными и продвигать их не из альтруизма, а из личных интересов», — пишет Ашурков, отмечая, что западным лидерам нужно быть «открытыми для простых россиян» и «поощрять связи».

Подобные заявления можно расценивать как призыв к иностранному вмешательству, что свойственно для ключевых членов команды Навального. Например, как сообщал ФАН, в «Национальном фонде в поддержку демократии» (NED2, деятельность НКО признана нежелательной в РФ), связанным с финансированием цветных революций, рассказали о сотрудничестве с ФБК.

Соратник Навального Ашурков призвал Запад «освободить русских»
facebook.com  / Леонид Волков

В мае менеджер проектов ФБК Леонид Волков участвовал в онлайн-встрече с эстонскими депутатами. На ней обсуждались выборы в РФ, а также «важность» непрерывного давления на страну международным сообществом. Более того, сам Навальный лично контактировал с западными лидерами и совместно с Ашурковым составлял список российских предпринимателей, в отношении которых, по его мнению, должны вводиться санкции.

Материал Ашуркова для The Times является очередным подтверждением заинтересованности структур учредителя ФБК в оказании безосновательного давления на Россию. При этом оппозиционер имеет статус политического беженца и уже несколько лет проживает в Великобритании, скрываясь от российского правосудия. Его обвинили в присвоении 10 млн рублей, пожертвованных на избирательную кампанию Навального в 2013 году.

СМИ также подозревали Ашуркова в связях с британскими спецслужбами. В частности, телевизионная сеть RT выпускала сюжет, основанный на оперативной съемке, в ходе которой удалось установить, что оппозиционер мог контактировать с сотрудником посольства Британии в РФ Джеймсом Уильямом Томасом Фордом.

Ранее с агрессивной риторикой в отношении РФ в эфире «Навальный Live» выступил Владимир Милов. Он попытался объяснить своей аудитории, что антироссийские санкции пойдут ее гражданам на пользу. При этом он подверг зрителей критике, поскольку многие из них дают негативную оценку текущей политике Запада.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

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Все новости / Общество / Соратник Навального Ашурков призвал Запад «освободить русских»
навальный волков фбк иноагенты ашурков
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