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17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
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Болгары указали на ошибки США в выстраивании отношений с другими странами

Политика
Болгары указали на ошибки США в выстраивании отношений с другими странами
pixabay.com

София, 5 июня. Читатели болгарского издания «Факти» оценили слова президента России Владимира Путина о подходе США к выстраиванию отношений с другими странами.

Глава государства выступал на встрече с руководителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, Соединенные Штаты следуют по пути Советского Союза, когда речь идет о налаживании контактов с другими странами. Многие читатели согласились с утверждением президента России.

«Путин прав! Соединенные Штаты должны быть переименованы в Союз американских империалистических республик!» — уверен один из читателей болгарского издания.

«Ожидайте гражданских воин в EC, a нe в Рoccии! Вероятнее, чтo североамериканские друзья подтолкнут нac к вoйнe c Россией, чeм тaм разразится гражданская война!» — подчеркнул другой пользователь Сети.

«США совершают большие ошибки, потому что их ведет жадность. <...>. Путем caнкций oни наладили самостоятельное производство многих вещей в России и дaжe сделали ее лидeрoм, нaпримeр, в прoдуктaх питaния. Кaк cкaзaл (бывший премьер-министр Великобритании Уинстон. — Прим. ФАН)Чeрчилль, aмeрикaнцы в итoгe примут прaвильнoe рeшeниe, пoпрoбoвaв вce нeпрaвильныe», — написал один из комментаторов.

Ранее Владимир Путин заявил, что двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном должны строиться на взаимном уважении. Кроме того, он посоветовал США смириться с существованием России.

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Все новости / Политика / Болгары указали на ошибки США в выстраивании отношений с другими странами
путин сша болгария
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