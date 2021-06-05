Мясников предупредил россиян о «кусающих сердце» бактериях

Москва, 5 июня. Несвоевременное посещение стоматолога и лечение зубов могут привести к страшным последствиям для здоровья, заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Больные зубы являются своеобразными «вратами» для инфекции. Также кариес может провоцировать постоянную головную боль. Дело в том, что он затрагивает и нервные окончания зубов, отметил Мясников.

«Бактерии, вызывая процессы воспаления, «кусают» сердце. Знаем: проблемы с сердцем – не только высокий холестерин, это процессы воспаления», — добавил он в эфире канала Россия 1.

Пренебрежение здоровьем зубов может в будущем привести к онкологии. Кроме того, больные зубы могут спровоцировать проблемы с пищеварением, отметил медик.

Не так давно популярный российский врач рассказал, какие вещества необходимы для организма вегетарианцев. По его словам, им необходимы омега-6 жирные кислоты и аминокислоты.