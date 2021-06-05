Обвиняемый в трудоустройстве племянника ректор вуза в Дагестане отстранен от должности

Махачкала, 5 июня. Исполняющий обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) Сулейман Маммаев отстранен судом от занимаемой должности, сообщили ФАН в пресс-службе верховного суда республики. В его отношении расследуется уголовное дело.

В суде пояснили, что Маммаев отстранен по ходатайству следствия. Соответствующее решение Советского районного суда Махачкалы может быть обжаловано в срок до середины июня.

«Маммаев Сулейман Нураттинович временно отстранен от должности на период производства предварительного следствия по уголовному делу и период принятия судом окончательного решения по данному уголовному делу. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в верховный суд Республики Дагестан в течение десяти суток со дня его вынесения», — отметили в пресс-службе.

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Маммаева было возбуждено в конце апреля. По данным следствия, он в 2018 году незаконно трудоустроил в вуз на полставки своего племянника, зная, что его родственник не намерен выходить на работу.

Сулейман Маммаев — выпускник ДГМУ. Ранее он занимал должности проректора и первого проректора учебного заведения. В 2016 году был избран ректором. Также Маммаев — главный внештатный гастроэнтеролог Северо-Кавказского федерального округа.