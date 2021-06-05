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Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
Все новости

Росгвардейцы вернули матери потерявшуюся в Симферополе дочь

  /   Обновлено: 05 июня 2021 16:17
Общество
Росгвардейцы вернули матери потерявшуюся в Симферополе дочь
Пресс-служба Росгвардии

Симферополь, 5 июня. Сотрудники Росгвардии из Крыма помогли найти девятилетнюю девочку, которая гуляла в парке без сопровождения взрослых.

Информацию о младшекласснице, которая в одиночестве гуляла по парку имени Юрия Гагарина в Симферополе получили прапорщик полиции Роман Антонов и старший сержант полиции Владислав Скачков. После недолгих поисков они нашли ее возле озера. Как рассказала сама девочка, вначале она гуляла возле своего дома, а потом решила самостоятельно поехать в городской парк на общественном транспорте для того, чтобы покормить лебедей.

Патрульные передали ребенка сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. Они, в свою очередь, рассказали матери, что девочка в порядке и ее поиски благополучно завершены. Сейчас жизнь и здоровье ребенка вне опасности, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудник правоохранительных органов спас семилетнего мальчика, который чуть не утонул в искусственном пруду. Все произошло рядом с одной из баз отдыха Камчатки.

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крым ребенок росгвардия хорошие новости россии
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