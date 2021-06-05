Росгвардейцы вернули матери потерявшуюся в Симферополе дочь

Симферополь, 5 июня. Сотрудники Росгвардии из Крыма помогли найти девятилетнюю девочку, которая гуляла в парке без сопровождения взрослых.

Информацию о младшекласснице, которая в одиночестве гуляла по парку имени Юрия Гагарина в Симферополе получили прапорщик полиции Роман Антонов и старший сержант полиции Владислав Скачков. После недолгих поисков они нашли ее возле озера. Как рассказала сама девочка, вначале она гуляла возле своего дома, а потом решила самостоятельно поехать в городской парк на общественном транспорте для того, чтобы покормить лебедей.

Патрульные передали ребенка сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. Они, в свою очередь, рассказали матери, что девочка в порядке и ее поиски благополучно завершены. Сейчас жизнь и здоровье ребенка вне опасности, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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