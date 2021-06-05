Белоусов озвучил общий объем господдержки экономики в пандемию

Москва, 5 июня. Суммарный объем государственной поддержки внутренней экономики в пандемию коронавируса находился на уровне 4 трлн рублей.

Соответствующей информацией поделился первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его словам, восстановление отечественных экономических показателей в настоящее время опережает прогнозы примерно на два месяца, передает ТАСС.

«Это к вопросу о металлургах. Я Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при нескольких десятках миллиардов рублей при ваших доходах», — резюмировал вице-премьер.

Президент России Владимир Путин на полях международного экономического форума ранее сообщил, что внутренняя экономика продемонстрировала устойчивое положение к внешним потрясениям. По мнению помощника главы государства Максима Орешкина, окончательное восстановление показателей после коронакризиса представляется возможным в текущем году.