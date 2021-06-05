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Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:16
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
Все новости

Генерал ВСУ объяснил свое увольнение из армии нежеланием «прислуживать» Киеву

Армия
Генерал ВСУ объяснил свое увольнение из армии нежеланием «прислуживать» Киеву
wikipedia.org  /  Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Киев, 5 июня. Экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал армии ВСУ Сергей Кривонос назвал причину своего увольнения из армии.

По словам генерала, увольнение стало для него своеобразным началом нового этапа борьбы с беспорядками, которые царят и в армии, и в стране.

«Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею», — написал Кривонос в своем Facebook.

Генерал ВСУ также добавил, что на войне разрешены все приемы и теперь ничто не удержит его в этом противостоянии.

Напомним, Кривонос выступал с критикой в адрес киевской верхушки неоднократно. Украинский лидер Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря СНБО в декабре 2020 года после того, как он публично подверг критике идею о мобилизации населения Украины для ведения полномасштабной войны с Россией.

Украинский генерал также подчеркнул, что нестабильность на фронте в Донбассе и «иудские» зарплаты стали причиной увольнения около 70 тысяч военнослужащих из рядов ВСУ.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили о том, что подразделения ВСУ укрепляют свои позиции в Донбассе. В ЛНР отметили, что подобные действия близ населенных пунктов в Луганской области является грубым нарушением Минских соглашений со стороны ВСУ. Генерал Кривонос ранее заявил о стрельбе «куда попало» в Донбассе. По словам бывшего замсекретаря украинского Совбеза, причиной такой неэффективности была изношенная военная техника, передает «Царьград».

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Все новости / Армия / Генерал ВСУ объяснил свое увольнение из армии нежеланием «прислуживать» Киеву
украина всу кривонос
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