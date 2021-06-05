Генерал ВСУ объяснил свое увольнение из армии нежеланием «прислуживать» Киеву

Киев, 5 июня. Экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал армии ВСУ Сергей Кривонос назвал причину своего увольнения из армии.

По словам генерала, увольнение стало для него своеобразным началом нового этапа борьбы с беспорядками, которые царят и в армии, и в стране.

«Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею», — написал Кривонос в своем Facebook.

Генерал ВСУ также добавил, что на войне разрешены все приемы и теперь ничто не удержит его в этом противостоянии.

Напомним, Кривонос выступал с критикой в адрес киевской верхушки неоднократно. Украинский лидер Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря СНБО в декабре 2020 года после того, как он публично подверг критике идею о мобилизации населения Украины для ведения полномасштабной войны с Россией.

Украинский генерал также подчеркнул, что нестабильность на фронте в Донбассе и «иудские» зарплаты стали причиной увольнения около 70 тысяч военнослужащих из рядов ВСУ.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили о том, что подразделения ВСУ укрепляют свои позиции в Донбассе. В ЛНР отметили, что подобные действия близ населенных пунктов в Луганской области является грубым нарушением Минских соглашений со стороны ВСУ. Генерал Кривонос ранее заявил о стрельбе «куда попало» в Донбассе. По словам бывшего замсекретаря украинского Совбеза, причиной такой неэффективности была изношенная военная техника, передает «Царьград».