Жители Австралии сравнили новую армейскую бронетехнику с «неповоротливыми бегемотами»

Мельбурн, 5 июня. Переоснащение Вооруженных сил Австралии на новые бронемашины стало причиной резкой критики граждан стран и ироничных публикаций в местных СМИ.

Статью на эту тему опубликовало австралийское издание ASPI. Ее авторы напоминают, что высокая мобильность всегда была приоритетом для австралийской армии и ее бронированных подразделений, что объясняется не только опытом локальных конфликтов, но и огромными просторами этой страны, занимающей целый континент, а также сравнительно слабым развитием дорожной сети.

Обозреватели ASPI отмечают, что старые модели австралийских бронемашин, БТР М113 и колесная ASLAV весят всего 18 и 13,5 тонны соответственно. Идущие им на смену Hanwha Redback и Rheinmetall Boxer имеют массу в 38 и 42-44 тонны, в зависимости от модификации.

При этом большинство мостов в Австралии рассчитаны на вес проезжающего транспорта в 33 тонны и только некоторые допускают проезд машин массой 44 тонны. В близлежащих государствах Индо-Тихоокеанского региона, где часто действуют ВС Австралии, ситуация с мостами и дорожным покрытием еще хуже, чем на Зеленом континенте.

«Возможно, минобороны (Австралии – Прим. ред.) придется переосмыслить свой подход к бронированным «бегемотам» в тяжелом весе», — иронично резюмируют неповоротливость новых бронемашин аналитики ASPI.

Ранее сообщалось, что ВС Индии могут остаться без новейших российских танков Т-14 «Армата». Опасность полномасштабного развертывания новой гонки вооружений анализировал «Царьград».