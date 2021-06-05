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05 июня 17:17
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новостей
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве
Все новости

Жители Австралии сравнили новую армейскую бронетехнику с «неповоротливыми бегемотами»

Армия
Жители Австралии сравнили новую армейскую бронетехнику с «неповоротливыми бегемотами»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Мельбурн, 5 июня. Переоснащение Вооруженных сил Австралии на новые бронемашины стало причиной резкой критики граждан стран и ироничных публикаций в местных СМИ.

Статью на эту тему опубликовало австралийское издание ASPI. Ее авторы напоминают, что высокая мобильность всегда была приоритетом для австралийской армии и ее бронированных подразделений, что объясняется не только опытом локальных конфликтов, но и огромными просторами этой страны, занимающей целый континент, а также сравнительно слабым развитием дорожной сети.

Обозреватели ASPI отмечают, что старые модели австралийских бронемашин, БТР М113 и колесная ASLAV весят всего 18 и 13,5 тонны соответственно. Идущие им на смену Hanwha Redback и Rheinmetall Boxer имеют массу в 38 и 42-44 тонны, в зависимости от модификации.

При этом большинство мостов в Австралии рассчитаны на вес проезжающего транспорта в 33 тонны и только некоторые допускают проезд машин массой 44 тонны. В близлежащих государствах Индо-Тихоокеанского региона, где часто действуют ВС Австралии, ситуация с мостами и дорожным покрытием еще хуже, чем на Зеленом континенте.

«Возможно, минобороны (Австралии – Прим. ред.) придется переосмыслить свой подход к бронированным «бегемотам» в тяжелом весе», — иронично резюмируют неповоротливость новых бронемашин аналитики ASPI.

Ранее сообщалось, что ВС Индии могут остаться без новейших российских танков Т-14 «Армата». Опасность полномасштабного развертывания новой гонки вооружений анализировал «Царьград».

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Все новости / Армия / Жители Австралии сравнили новую армейскую бронетехнику с «неповоротливыми бегемотами»
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