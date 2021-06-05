Глава Роспотребнадзора рассказала, кто из членов ее семьи привился от COVID-19

Москва, 5 июня. Родители и дети главы Роспотребнадзора Анны Поповой, как и она сама, привились от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация — это абсолютно не страшно, отметила руководитель ведомства в интервью на программе «Вести в субботу» на канале «Россия-1». Прививку от коронавируса нужно сделать, чтобы ощутить другую степень свободы защищенного вакциной человека.

«Это доступно сегодня всем, это государственные деньги. Это бесплатно. В шаговой доступности прививочные пункты. Надо сделать», — посоветовала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора ранее рассказала о случаях заражения новыми штаммами коронавируса на территории Российской Федерации. Речь идет о более тысячи случаев. Из них 70% приходится на британский штамм, а еще 24% — на индийский. К тому же зафиксировано 6% случаев южноафриканского варианта COVID-19.