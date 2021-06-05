Бывшую жену Абрамовича заметили в Майами после рождения третьего ребенка

Майами, 5 июня. Бывшую жену бизнесмена Романа Абрамовича, предпринимательницу и дизайнера Дарью Жукову заметили на улицах Майами после рождения ребенка от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Жукова стала матерью в третий раз 11 марта этого года. Она родила сына от своего нынешнего супруга, сообщали источники. Кроме того, у нее есть сын и дочь от Абрамовича. Бизнесвумен предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому на ее странице в Instagram невозможно найти фото третьего ребенка или рассказ о материнских буднях.

Однако дизайнеру не удалось скрыться от камер вездесущих папарацци. Жукову сфотографировали, когда она прогуливалась с коляской вместе с подругой, моделью Карли Клосс. Последняя тоже родила сына 11 марта, однако для нее этот ребенок стал первенцем.

Предпринимательница развелась с Романом Абрамовичем в 2017 году и примерно через два года после этого вышла замуж за Ниархоса. Жукова давно дружила с сестрой греческого миллиардера Евгенией.

Дизайнер долго скрывала от публики, что ждет ребенка от нынешнего супруга. О беременности бывшей жены Абрамовича стало известно лишь за три месяца до родов.