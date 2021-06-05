Цифровые валюты скоро лишат доллар звания мирового платежного средства

Санкт-Петербург, 5 июня. Доллар в международных расчетах через 15–20 лет может быть заменен цифровыми валютами, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Он считает, что в таком случае можно будет избежать рисков, связанных с использованием доллара или какого-либо еще платежного средства, которое находится под контролем только одной страны. Чтобы такая единица расчета появилась, требуется политическая договоренность большого количества стран, объяснил Песков. При этом он отметил, что уровень доверия в мире сегодня слишком низок.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что доллар страдает из-за того, что США используют его как политический инструмент. Американские интернет-пользователи поддержали слова российского лидера. Они указали, что Вашингтон использует доллар «для колонизации мировой экономики».

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2021 заявил, что в течение месяца ФНБ избавится от доллара. Портал INFOX приводит мнения экспертов по этому поводу.