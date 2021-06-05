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05 июня 17:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве
Все новости

Цифровые валюты скоро лишат доллар звания мирового платежного средства

Экономика
Цифровые валюты скоро лишат доллар звания мирового платежного средства
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 июня. Доллар в международных расчетах через 15–20 лет может быть заменен цифровыми валютами, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.

Он считает, что в таком случае можно будет избежать рисков, связанных с использованием доллара или какого-либо еще платежного средства, которое находится под контролем только одной страны. Чтобы такая единица расчета появилась, требуется политическая договоренность большого количества стран, объяснил Песков. При этом он отметил, что уровень доверия в мире сегодня слишком низок.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что доллар страдает из-за того, что США используют его как политический инструмент. Американские интернет-пользователи поддержали слова российского лидера. Они указали, что Вашингтон использует доллар «для колонизации мировой экономики».

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2021 заявил, что в течение месяца ФНБ избавится от доллара. Портал INFOX приводит мнения экспертов по этому поводу.

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песков доллар финансы
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