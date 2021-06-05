Алена Шишкова объяснила, почему живет в съемной квартире

Москва, 5 июня. Экс-возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова показала несколько снимков из своей просторной съемной квартиры, где живет с дочкой Алисой и няней.

В прошлом году Шишкова купила элитную недвижимость в трех минутах от Кутузовского проспекта в Москве. Стоимость двухкомнатной квартиры в этом районе без отделки начинаются от 10 миллионов рублей. На своей странице в Instagram модель уже показывала обустроенный двор, где есть парк и даже пара водоемов. Однако сам дом еще находится на этапе строительства, поэтому экс-возлюбленная Тимати вынуждена снимать жилье.

На днях общаясь в Stories со своими фанатами Шишкова призналась, что уже с нетерпением ждет, когда сможет обустроить собственное жилье. На время стройки модель подыскала просторную съемную квартиру. Она живет вместе с дочерью от Тимати Алисой и няней ребенка. По словам Шишковой, место хватает всем — у каждого есть не только своя личная спальня, но и ванная комната.

Воспитывать дочку Шишковой помогает мать хип-хоп исполнителя Симона Юнусова. Алиса часто проводит выходные у своего звездного отца и с удовольствием играет с младшим братом Ратмиром, которого Тимати подарила Анастасия Решетова. Сама Шишкова не раз отмечала, что у них очень странная семья, если смотреть со стороны, но так сложилась жизнь.

Тимати после расставания с Решетовой отправился на шоу «Холостяк», чтобы найти новую даму сердца. Победительницей проекта стала Екатерина Сафарова. Судя по всему, отношения пары развиваются стремительно. Рэпер даже вышел в свет с новой избранницей, появившись с ней под руку на премии Муз-ТВ.