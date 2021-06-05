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05 июня 17:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве
Все новости

Алена Шишкова объяснила, почему живет в съемной квартире

Шоу-бизнес
Алена Шишкова объяснила, почему живет в съемной квартире
Pr Scr instagram.com  /  @missalena.92

Москва, 5 июня. Экс-возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова показала несколько снимков из своей просторной съемной квартиры, где живет с дочкой Алисой и няней.

В прошлом году Шишкова купила элитную недвижимость в трех минутах от Кутузовского проспекта в Москве. Стоимость двухкомнатной квартиры в этом районе без отделки начинаются от 10 миллионов рублей. На своей странице в Instagram модель уже показывала обустроенный двор, где есть парк и даже пара водоемов. Однако сам дом еще находится на этапе строительства, поэтому экс-возлюбленная Тимати вынуждена снимать жилье.

На днях общаясь в Stories со своими фанатами Шишкова призналась, что уже с нетерпением ждет, когда сможет обустроить собственное жилье. На время стройки модель подыскала просторную съемную квартиру. Она живет вместе с дочерью от Тимати Алисой и няней ребенка. По словам Шишковой, место хватает всем — у каждого есть не только своя личная спальня, но и ванная комната.

Воспитывать дочку Шишковой помогает мать хип-хоп исполнителя Симона Юнусова. Алиса часто проводит выходные у своего звездного отца и с удовольствием играет с младшим братом Ратмиром, которого Тимати подарила Анастасия Решетова. Сама Шишкова не раз отмечала, что у них очень странная семья, если смотреть со стороны, но так сложилась жизнь.

Тимати после расставания с Решетовой отправился на шоу «Холостяк», чтобы найти новую даму сердца. Победительницей проекта стала Екатерина Сафарова. Судя по всему, отношения пары развиваются стремительно. Рэпер даже вышел в свет с новой избранницей, появившись с ней под руку на премии Муз-ТВ.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Шишкова объяснила, почему живет в съемной квартире
тимати семья отношения Шишкова
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