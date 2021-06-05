Число подписанных Самарской областью соглашений на ПМЭФ превзошло ожидания

Санкт-Петербург, 5 июня. Правительство Самарской области провело большую работу с бизнес-сообществом, федеральной и муниципальной властями. Для успеха на ПМЭФ регион готовил предложения в течение года.

Об этом рассказал на полях Петербургского международного экономического форума в эксклюзивном интервью ФБА «Экономика сегодня» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Регион презентовал на ПМЭФ-2021 проекты первой в РФ «Умной дороги», электрокара ZETTA, малого космического корабля «АИСТ-2Д», информационной системы «Цифровая модель региона» и другие перспективные идеи по развитию области.

«Количество подписанных и пока еще не оформленных соглашений превзошло мои ожидания от ПМЭФ», — отметил он.

По словам Азарова, для представления своих проектов на площадке форума следует их готовить на протяжении целого года, а ключевая задача заключается в работе с потенциальными инвесторами и повышении инвестиционного климата в регионе. Работа была проведена на высоком уровне, и подписанные по итогам ПМЭФ соглашения по инвестициям и сотрудничеству «увеличивают драйв» управленческой команды, заключил губернатор Самарской области.

Следующий Международный экономический форум в Санкт-Петербурге состоится летом 2022 года. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.