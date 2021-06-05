Москва, 5 июня. Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Токио может решить вопрос Южных Курил только при президентстве Владимира Путина. Об этом сообщили местные СМИ.

По словам парламентария, если сейчас упустить шанс и не «договориться», то в будущем решения может не быть. Поэтому решать вопрос по островам Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи необходимо при президенте России Владимире Путине.

Российский лидер на площадке ПМЭФ сообщил, что внесение изменений в Конституцию РФ не означает прекращение диалога с Японией по мирному договору.

Аналитики Sohu ранее объяснили, чем обернется для Японии попытка напасть на Курилы. По их мнению, Токио ожидает позорное поражение.