Аналитики оценили влияние новых условий льготной ипотеки на стоимость жилья

Москва, 5 июня. Изменение условий программы льготной ипотеки замедлит рост цен на недвижимость, считают аналитики. При этом, по их мнению, сама ипотека станет менее доступной.

Ставка по льготной ипотеке с 1 июля 2021 года составит 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита составит 3 млн рублей для всех регионов, а в Москве и Санкт-Петербурге — 6 млн рублей.

«Столь доступной ипотеки уже не будет, и таким образом государство заставит цены на жилье несколько снизиться», — рассказал «Известиям» эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

По словам Андрея Колочинского из «ВекторСтройФинанс», изменение условий льготной ипотеки снизит покупательскую активность в крупных городах. Он прогнозирует, что до конца 2021 года цены на жилье будут меняться в пределах инфляции.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что уменьшение суммы кредита по льготной ипотеке на новостройки до 3 млн рублей и ставки до 7% не приведет к резкому повышению стоимости жилья. По его словам, предельная сумма в 3 млн рублей является оптимальной для всех российских регионов.