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05 июня 17:16
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новостей
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве
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Аналитики оценили влияние новых условий льготной ипотеки на стоимость жилья

Экономика
Аналитики оценили влияние новых условий льготной ипотеки на стоимость жилья
Pr scr stroi.mos.ru

Москва, 5 июня. Изменение условий программы льготной ипотеки замедлит рост цен на недвижимость, считают аналитики. При этом, по их мнению, сама ипотека станет менее доступной.

Ставка по льготной ипотеке с 1 июля 2021 года составит 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита составит 3 млн рублей для всех регионов, а в Москве и Санкт-Петербурге — 6 млн рублей.

«Столь доступной ипотеки уже не будет, и таким образом государство заставит цены на жилье несколько снизиться», — рассказал «Известиям» эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

По словам Андрея Колочинского из «ВекторСтройФинанс», изменение условий льготной ипотеки снизит покупательскую активность в крупных городах. Он прогнозирует, что до конца 2021 года цены на жилье будут меняться в пределах инфляции.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что уменьшение суммы кредита по льготной ипотеке на новостройки до 3 млн рублей и ставки до 7% не приведет к резкому повышению стоимости жилья. По его словам, предельная сумма в 3 млн рублей является оптимальной для всех российских регионов.

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ипотека жилье недвижимость льготная ипотека
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