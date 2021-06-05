Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» не используются яйца

Москва, 5 июня. Российские ученые не используют яйца для производства вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

При производстве векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» Центр им. Гамалеи не использует яйца. Такое заявление изданию РИА Новости сделал директор научного-исследовательского учреждения Александр Гинцбург.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, какие яйца используются для производства вакцин. Также он заявил, что Россия полностью обеспечивает потребности граждан в куриных яйцах. Страна не испытывает никакого дефицита с этим продуктом.