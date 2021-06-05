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05 июня 17:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве
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Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» не используются яйца

Общество
Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» не используются яйца
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Москва, 5 июня. Российские ученые не используют яйца для производства вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

При производстве векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» Центр им. Гамалеи не использует яйца. Такое заявление изданию РИА Новости сделал директор научного-исследовательского учреждения Александр Гинцбург.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, какие яйца используются для производства вакцин. Также он заявил, что Россия полностью обеспечивает потребности граждан в куриных яйцах. Страна не испытывает никакого дефицита с этим продуктом.

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Все новости / Общество / Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» не используются яйца
коронавирус COVID-19 гинцбург Спутник V
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