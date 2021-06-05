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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
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Онищенко назвал условие победы России над COVID-19

Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Россия не сможет победить коронавирус, пока во всех регионах страны не будет выработан коллективный иммунитет, заявил ФАН депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов, академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению политика, слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об успехах некоторых регионов в вакцинации могли быть восприняты неточно. Академик объяснил, что в границах одного региона невозможно удержать благоприятный эпидемиологический фон.

«Пока мы не наведем порядок в стране в целом, в границах одного субъекта ситуацию не удержишь. Если Москва и Петербург, как самые уязвимые города, привьются, создадут иммунитет 60–70%, а во всей остальной стране будет оставаться прежний уровень вакцинации, мы не сможем заявить о победе над коронавирусом», — заявил Онищенко.

Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Депутат привел в пример ситуацию с прививками против кори. Онищенко объяснил, что Россия не сможет заявить, что распространение кори остановлено, пока в ближайшей Украине продолжается эпидемия.

«Пока украинское руководство не начнет прививать детей от кори, мы никогда не сможем сказать, что в России корь иллюминирована, несмотря на то что у нас один из самых высоких охватов детей прививками. Поскольку у нас есть такое неблагополучное подбрюшье, то мы не сможем никогда объявить об избавлении от кори», — добавил академик.

По словам депутата, вакцинация от кори является прямой обязанностью украинского руководства как одно из основных требований конституции любой страны — защита населения. Отказ Киева от вакцинации против кори можно объяснить лишь примитивной политикой и, с медицинской точки зрения, слабоумием, подчеркнул Онищенко.

Ранее Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19. По мнению Онищенко, который высоко ценит достижения российских эпидемиологов, создавших несколько вакцин против коронавирусной инфекции, успех во многом достигнут за счет еще не растраченного советского потенциала. Однако, чтобы выйти на мировой уровень производства собственных вакцин, России пока не хватает мощностей, которые необходимо наращивать, считает парламентарий.

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Все новости / Общество / Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
онищенко коронавирус
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