Онищенко назвал условие победы России над COVID-19

Россия не сможет победить коронавирус, пока во всех регионах страны не будет выработан коллективный иммунитет, заявил ФАН депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов, академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению политика, слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об успехах некоторых регионов в вакцинации могли быть восприняты неточно. Академик объяснил, что в границах одного региона невозможно удержать благоприятный эпидемиологический фон.

«Пока мы не наведем порядок в стране в целом, в границах одного субъекта ситуацию не удержишь. Если Москва и Петербург, как самые уязвимые города, привьются, создадут иммунитет 60–70%, а во всей остальной стране будет оставаться прежний уровень вакцинации, мы не сможем заявить о победе над коронавирусом», — заявил Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат привел в пример ситуацию с прививками против кори. Онищенко объяснил, что Россия не сможет заявить, что распространение кори остановлено, пока в ближайшей Украине продолжается эпидемия.

«Пока украинское руководство не начнет прививать детей от кори, мы никогда не сможем сказать, что в России корь иллюминирована, несмотря на то что у нас один из самых высоких охватов детей прививками. Поскольку у нас есть такое неблагополучное подбрюшье, то мы не сможем никогда объявить об избавлении от кори», — добавил академик.

По словам депутата, вакцинация от кори является прямой обязанностью украинского руководства как одно из основных требований конституции любой страны — защита населения. Отказ Киева от вакцинации против кори можно объяснить лишь примитивной политикой и, с медицинской точки зрения, слабоумием, подчеркнул Онищенко.

Ранее Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19. По мнению Онищенко, который высоко ценит достижения российских эпидемиологов, создавших несколько вакцин против коронавирусной инфекции, успех во многом достигнут за счет еще не растраченного советского потенциала. Однако, чтобы выйти на мировой уровень производства собственных вакцин, России пока не хватает мощностей, которые необходимо наращивать, считает парламентарий.