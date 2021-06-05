Врач предостерег россиян от приготовления компотов из ягод

Москва, 5 июня. Компот, в составе которого есть ягоды, не несет особой пользы для организма, заявила врач-аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Наиболее полезными для здоровья являются ягоды, которые не подвергались термической обработке. Именно так в них сохраняется присутствующий в них комплекс витаминов.

«При термической обработке витамин C теряется, не только при варке, но даже при длительном хранении. При этом антиоксиданты сохраняются в большей степени», — рассказала она в беседе с изданием «Москва-24».

Медик призвала людей воздержаться от приготовления компотов. Данный напиток является вредным для здоровья из-за того, что в процессе варки в них сохраняются все антиоксиданты.

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