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05 июня 17:16
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новостей
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:08
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
16:52
Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
16:52
Политика
Минск назвал санкции против «Белавиа» удушением компании
16:51
Экономика
Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ
16:49
Экономика
Борисов оценил возможность локализации производства Tesla в России
16:48
Происшествия
Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве
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Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха

Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
Федеральное агентство новостей  / 

Удивительное дело, как быстро посыпалась вся так называемая несистемная оппозиция в России. Но еще удивительнее другое — всего этого она добилась исключительно сама, без всякой посторонней помощи.

Наверное, ребята искренне полагали, что играют с государством в покер, и повышали ставки. При этом даже не блефовали. Всем изначально было понятно, что за этими ребятами абсолютно ничего нет — никакой народной любви и поддержки. Финансы были, но это уже другой вопрос, откуда они брались. И я надеюсь, этот вопрос сейчас детально изучается. Но сколько бы у них ни было денег, ставки в этой игре деньгами никто не принимал. Да и играла по большому счету только одна сторона, а власти лишь удивленно смотрели на то, как ребята наглеют все больше и больше.

Да, в информационном пространстве они умудрились захватить очень приличную часть. Вы же знаете, что в России нет никакой свободы слова? Но почему-то при этом вполне себе вольготно существует целая куча мелких и крупных оппозиционных медиа, которые совершенно не привыкли стесняться. «Эхо Москвы» — фактически федеральная радиостанция, наверное, даже какая-то привилегированная, так как во время ее эфиров можно спокойно оскорблять президента страны. Не критиковать, а именно оскорблять — сознательно и грубо. Очень многое позволяют себе и многочисленные блогеры из числа «совестливой интеллигенции», нагло присвоившие себе звание «лучшие люди этой страны». Живут в России, ходят по улицам городов, некоторые, что удивительно, даже и работают на государство, но при этом системно против него борются. И их борьба удивительна — оскорбление своего собственного народа, смешивание с грязью истории страны, в общем, все по принципу «чем хуже, тем лучше». И абсолютная безнаказанность.

Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха. Колонка Голоса Мордора
Федеральное агентство новостей  / 

Но наглеть можно только до какого-то определенного предела. Очень плохо, если этот предел не чувствуешь. Можешь в одночасье потерять все, что, собственно, и случилось. Критической точкой, безусловно, стал хорошо разыгранный фарс с «отравлением» Навального. По сути, это и была самая большая ставка этих ребят, но за ней оказалась пустота — самый настоящий космический вакуум. Никакой поддержки! Оказалось, народу России вообще до лампочки вся эта псевдооппозиция, которая якобы выражала интересы этого самого народа. Количественно смешные протесты, карта Леонида Волкова, на которой не смогли собрать даже полмиллиона подписей за достаточно длительное время, и истерика, которую громко назвали «финальной битвой между добром и нейтралитетом». 

А лидеры этой самой «несистемной оппозиции» начали бежать из страны, как самые настоящие крысы. В мгновение ока за границей оказался почти весь актив ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), убежали какие-то комичные либертарианцы, хотя там скорее причиной была не политическая деятельность, а боязнь призыва в армию. Сыпаться начало и освоенное оппозиционерами медиапространство. Латвийская «Медуза»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) была объявлена иностранным агентом и получила очень большие проблемы с финансированием. Закрылись Newsru.com и VTimes2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Закрылись не из-за давления государства, а из-за того, что больше не могут содержать сами себя. Ведь потоки денег из-за границы оказались перекрыты. И, скорее всего, это только начало.

Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха. Колонка Голоса Мордора
Федеральное агентство новостей  / 

На днях прекратила существование «Открытая Россия»4 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ), созданная беглым олигархом и преступником Михаилом Ходорковским. Лидер этой организации, Андрей Пивоваров, тоже попытался было дернуть за границу, но был благополучно снят прямо с самолета. Истерит и Дмитрий Гудков, за которым тоже имеются вовсе не политические делишки, за которые нужно отвечать по закону. В эфирах «Эха Москвы» и «Дождя» стоит бесконечный вой — «1937-й вернулся!».

Нет, ребята. Никакой 1937 год не вернулся. То, что сейчас происходит, вы сделали своими собственными руками. Вы называли себя оппозицией, но работали не как оппозиция, а как откровенные враги собственного государства. И даже неудивительно, что вы пренебрежительно называли его «эта страна». Вы не хотели бороться за власть по правилам. Вернее, не могли, потому что в таком случае гарантированно проиграли бы. Вы можете называть себя «лучшими людьми, интеллектуальными сливками народа», но только народ вас знать не хочет. Люди прекрасно знают, что кроется за той «свободой», которую вы так любите обещать. И вам никто не верит. 

Оказалось, никакой «несистемной оппозиции» в России нет. Все это миф, раздутый в информационном поле, не более того. Даже не знаю, что же теперь делать ошметкам этого явления. Надо либо включаться в легальную политическую борьбу, что очень непросто и не гарантирует никакого успеха, либо становиться политэмигрантами, надеясь, что кто-то будет кормить. Но теплых мест там очень мало, так как даже спонсоры начали понимать, что кормление российских несистемных оппозиционеров — худшая инвестиция, которую только можно придумать.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

4 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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Все новости / Общество / Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
ходорковский навальный иноагенты голосмордора
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