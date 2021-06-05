ФАН выяснил подробности о ДТП с грузовиком в Туве

Кызыл, 5 июня. Полиция выясняет причины опрокидывания грузовика с людьми на территории Чаа-Хольского кожууна. По данным источника ФАН, пострадали более восьми человек.

Речь идет о людях, которым потребовалась медпомощь. Пока известно, что среди раненых есть двое детей, их везут в медучреждение.

По предварительным данным, незначительные травмы могли получить еще 13 человек. Авария могла произойти из-за нежелания водителя одной из машин уступить дорогу при выезде со второстепенной дороги, сообщал ФАН.