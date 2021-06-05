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05 июня 15:49
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новостей
15:47
Происшествия
Количество пострадавших в Туве достигло восьми человек
15:46
Общество
Коммунальщики установят более 1,9 тысячи опор освещения на востоке Москвы
15:46
Шоу-бизнес
Экстрасенс принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Экономика
Шашкин объяснил важность карбоновых полигонов и ферм в РФ
15:43
Политика
Экс-депутат Рады высмеял попытки Украины оказать давление на США через «СП-2»
15:43
Политика
Жалобами на «СП-2» Зеленский пытается объединить народ против «внешнего врага»
15:40
Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
15:39
Шоу-бизнес
Вдовец Валентины Легкоступовой спивается после переезда в ее квартиру
15:37
Латинская Америка
Мадуро назвал решение США не жертвовать Венесуэле вакцину «жалким»
15:35
Шоу-бизнес
Довлатова пожаловалась на катастрофическое выпадение волос после COVID-19
15:34
Происшествия
Волгоградец выбил пистолет из рук нападавшего и получил удар ножом
15:32
Происшествия
Десятки человек пострадали в аварии с грузовиком в Туве
15:26
Происшествия
Ураган разрушил крыши домов в тувинском городе Шагонар
15:25
Общество
Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев
15:21
Экономика
Выход модернизированного Buick Enclave ожидается осенью 2021 года
15:20
Шоу-бизнес
Собчак усомнилась в традиционной ориентации Давы после его прибытия на премию Муз-ТВ
15:16
Экономика
Покупку годовалого авто на вторичном рынке назвали опасной
15:14
Происшествия
Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве
15:13
Общество
Спин-офф «Тихого места» выйдет в 2023 году
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Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене

Политика
Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 июня. Эксперт Алексей Зубец оценил перемены, которые происходят на геополитической арене с Соединенными Штатами Америки.

В последнее время можно наблюдать увеличение санкционной активности США, которая доходит до того, что Вашингтон проявляет готовность не только вести экономическую войну с Китаем, но совершает атаки на конкурентов из союзной Европы. Так, в интервью сетевому изданию «Украина.ру» глава Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец указал на главную причину подобного поведения американцев на международной арене, и их нынешнего стремления договориться с Россией.

Эксперт отметил, что президент США Джозеф Байден недавно фактически удвоил перечень китайских компаний, попавших под американские санкции. При этом он отметил, что наибольшее санкционное давление начали испытывать предприятия ВПК и высокотехнологичный бизнес КНР, включая и производителя электроники Huawei. Однако основная причина столь бурного противостояния Китаю заключается в стремлении американцев блокировать их работу по созданию собственной финансовой зоны, где вместо доллара получат хождение юань и золото. Аналогичные процессы Вашингтон стремится пресечь и в Европе, где американскому бизнесу все серьезнее грозят местные конкуренты. В итоге столь негативное развитие событий заставляет американское руководство искать помощи в самых неожиданных местах.

«США сейчас намерены показать Китаю, что они могут договориться с Москвой и лично с Владимиром Путиным, и это должно ослабить сопротивление Пекина американскому давлению», — резюмировали в издании, указывая на новые приоритеты США на мировой арене, в рамках достижения которых главная цель Байдена — договориться с Москвой, чтобы «доллар свободно ходил по Европе, а финансовые корпорации, которые стоят за его спиной, не вытесняли бы с европейского рынка».

Ранее Байден подписал новый санкционный список, в который попали десятки китайских компаний.

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