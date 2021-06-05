Эксперт указал на новые приоритеты США на мировой арене

Москва, 5 июня. Эксперт Алексей Зубец оценил перемены, которые происходят на геополитической арене с Соединенными Штатами Америки.

В последнее время можно наблюдать увеличение санкционной активности США, которая доходит до того, что Вашингтон проявляет готовность не только вести экономическую войну с Китаем, но совершает атаки на конкурентов из союзной Европы. Так, в интервью сетевому изданию «Украина.ру» глава Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец указал на главную причину подобного поведения американцев на международной арене, и их нынешнего стремления договориться с Россией.

Эксперт отметил, что президент США Джозеф Байден недавно фактически удвоил перечень китайских компаний, попавших под американские санкции. При этом он отметил, что наибольшее санкционное давление начали испытывать предприятия ВПК и высокотехнологичный бизнес КНР, включая и производителя электроники Huawei. Однако основная причина столь бурного противостояния Китаю заключается в стремлении американцев блокировать их работу по созданию собственной финансовой зоны, где вместо доллара получат хождение юань и золото. Аналогичные процессы Вашингтон стремится пресечь и в Европе, где американскому бизнесу все серьезнее грозят местные конкуренты. В итоге столь негативное развитие событий заставляет американское руководство искать помощи в самых неожиданных местах.

«США сейчас намерены показать Китаю, что они могут договориться с Москвой и лично с Владимиром Путиным, и это должно ослабить сопротивление Пекина американскому давлению», — резюмировали в издании, указывая на новые приоритеты США на мировой арене, в рамках достижения которых главная цель Байдена — договориться с Москвой, чтобы «доллар свободно ходил по Европе, а финансовые корпорации, которые стоят за его спиной, не вытесняли бы с европейского рынка».

Ранее Байден подписал новый санкционный список, в который попали десятки китайских компаний.